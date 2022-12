Y el mundo cambió

Diciembre 16, 2022 - 11:45 p. m.

2022-12-16

Eduardo José Victoria Ruiz

En esta semana dos hechos internacionales llaman la atención sobre las nuevas tendencias del mundo.



La primera, hoy sábado tendremos el partido entre las selecciones de Marruecos y Croacia, para definir cuál de estos dos son tercero y cuarto de la copa futbolera. Muchas de las grandes potencias sucumbieron, o por lo menos sufrieron, ante el poderío de estas naciones menospreciadas. ¿En qué cambió? Inicialmente que con la globalización y el acceso a internet, los medios hicieron que hoy sepamos más del PSG o del Real Madrid que de nuestros equipos locales.



La bolsa de jugadores no tiene fronteras y en los grandes oncenos juegan futbolistas de todo el planeta. Allí no hay razas ni linajes, se requiere fuerza, velocidad y sagacidad para el deporte. Eso ha permitido que África, Asia y Latinoamérica exporten jugadores que posteriormente integran los seleccionados nacionales. Por eso no es extraño que la totalidad de esos deportistas tengan mundo, roce internacionales, ya han marcado a Messi o han sido compañeros de Mbappé, luego no hay esos complejos de inferioridad de hace años. Este ejemplo del deporte globalizado, lo vemos replicado en la cultura y la ciencia dando oportunidades de crecimiento a exponentes de las más sorprendentes nacionalidades lo cual está transformando sus países de origen.



El otro hecho interesante de la semana es la lista de los hombres más ricos del mundo. Hace varias décadas ese ranking era ocupado por líderes inmobiliarios, inversionistas bursátiles o empresarios representativos de la industria automotriz o del comercio minorista. Las últimas décadas han sido de los visionarios de la tecnología: Bill Gates, Jeff Bezos o Elon Musk. Pero esta semana se les escapó Bernard Arnault, cabeza del grupo LVMH. Este ha sido el propietario de Luis Vuitton, de la champaña Chandon, del Cognac Hennessy y de la Veuve Clicquot,la famosa Viuda. Posteriormente compraron Celine, Kenzo, Guerlain,Lowe, Marc Jacobs, Sephora, Emilio Pucci, Fendi y DKNY, entre las marcas reconocidas.



¿Qué puede explicar que, en medio del drama vivido con la pandemia mundial, el hombre más rico del mundo sea la cabeza del primer grupo de artículos de lujo? La explicación es la misma que tenemos para el boom mundial de conciertos a precios exorbitantes, entre los cuales Colombia no ha sido la excepción: la gente hoy duda si habrá mañana.

Por eso quiere viajar y disfrutar como nunca lo había hecho. Se dio

cuenta que los pendientes en la vida se deben acumular menos que el dinero. Y por eso no nos sorprendamos cuando nuestro discreto vecino hace un viaje estrafalario, lleva su perrita en estuche Vuitton y en las redes brinda con Moët Chandon, ayudándole así al primer puesto de Monsieur Arnault. Es que el mundo cambió.