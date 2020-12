¿Y cuál es tu alergia?

Diciembre 11, 2020 - 11:45 p. m. 2020-12-11 Por: Eduardo José Victoria Ruiz

Cada día me sorprendo más con la multiplicación de las alergias. Hoy la gente es alérgica a lo más impredecible.



No recuerdo en mi adolescencia alergias diferentes a los frutos de mar.

Los de mi generación en Buga íbamos a cine, al teatro María Cristina y en el andén, un buen hombre vendía maní. Tenía un brazo con limitaciones de nacimiento, pero él lo convirtió en cualidad para armar con agilidad sorprendente los conos de papel marrón en los que empacaba el maní.

Nos diferenciábamos entre los que preferíamos el dulce al salado, pero todos entrábamos con el cucurucho en la mano. Solo recuerdo a una amiga que le cogió jartera al maní porque el olor le recordaba los besos de un pretendiente insoportable que fortunosamente desapareció. Nos quedó claro que la alergia de la amiga era al baboso aquel y no a los frutos secos, como se les dice hoy.



Antier mi señora regresó del médico. Ayer yo estaba haciendo las sugerencias para la apetitosa bandeja vallecaucana de los viernes. Lentejas, huevo frito, moneditas de plátano, etc. Cuando yo estaba en juicioso diálogo con nuestra representante del Pacífico nariñense, sobre los bordes del huevo, mi señora nos dijo que le habían prohibido el huevo. Yo, solidario, no le vi problema y me concentré en el plátano.

Prohibido también. Así que a disfrutar las lentejas, plato apetecido desde tiempos bíblicos. Pues también prohibido junto con ¡todos los granos!

Estoy que regreso almorzado a mi casa.



Es impresionante lo que pasa, refiriéndonos por ejemplo a la mencionada alergia al huevo, esa es la ‘reacción inmunológica’ de mi asistente en la oficina. Señora muy bonita, abuela joven, separada, pero sufre por su alergia al huevo. Me divierte cada que un carepretendiente se le acerca y cuando ella les informa que le salen ronchas y picazón solo con tocar, oler y ni se diga probar, el atractivo huevo, ellos huyen despavoridos y abandonan tan buen partido. No me imaginé que el huevo fuera tan importante en la mente y el gusto de estos tipos. O se confunden de huevo, aún no lo tengo claro.



Las alergias están cada vez más presentes y frente a los elementos más increíbles, polen, gluten, cerdo, ciertas frutas, al punto que así como preguntamos por el signo del horóscopo o por la salud, muy pronto preguntaremos: “Y cuál es tu alergia?”.



Ojalá muy pronto la respuesta sea soy alérgico a la insolidaridad, a la corrupción y a la indiferencia frente al dolor ajeno.