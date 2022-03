Vices con color

Marzo 25, 2022 - 11:45 p. m.

2022-03-25

Por:

Eduardo José Victoria Ruiz

Cinco de los candidatos a Vicepresidente de la República son afro. Cuánto quisiera yo que esta fuera la consecuencia del resarcimiento con un pasivo histórico con estos ancestros sufrientes desde que las galeras portuguesas los sacaron de su África Occidental para ser mano de obra en la conquista española en América.



Desearía que este boom presidencial 2022 fuera la oportunidad para que el Pacífico encontrara en sus raíces las vías para superar ese desequilibrio social tan aberrante. Que se diera la oportunidad para que el rico departamento del Chocó no fuera la región más subdesarrollada del país sino que encontrara la ruta para su desarrollo sostenible.



Quisiera soñar que los políticos y dirigentes colombianos dijeran no más demagogia y planes incumplidos con el Pacífico y al fin se diera la sincera convicción que Buenaventura merece ser mucho más que un puerto y se convirtiera en una ciudad atrayente para la inversión, con vinculación permanente de talentos que fortalezcan el crecimiento de los raizales respetando sus valores y cultura.



Lamento defraudarme con esas ilusiones. La búsqueda de afros en las campañas no pasa de ser un cálculo electorero para aparentar ser incluyentes y atraer las bases y de manera especial a la población votante negra.



Si esos abrazos fueran sinceros, la vida social y familiar de esos candidatos estaría enriquecida con melanina. Sus gabinetes gubernamentales hubieran sido más incluyentes y la presencia afro no hubiera sido la excepción. Y no es por falta de capacidad y brillo en los talentos negros, es por falta de oportunidades y de superar los prejuicios históricos. Es más, a mí por ejemplo me genera más confianza un vicepresidente como Luis Gilberto Murillo que un presidente como Sergio Fajardo.



El caso de Petro es el más dramático. Francia Márquez ha demostrado ser una gran activista, valiente, contestataria, pero no reúne las condiciones académicas y antecedentes laborales de estadista para reemplazar a su fórmula presidencial en caso de ausencia de este, si llegara al primer cargo de la nación.



Sus recientes intervenciones públicas ratifican el temor por su falta de experiencia y el exceso de beligerancia y resentimiento. ¿Cómo llegó a ser la formula vicepresidencial de Petro? Porque este, en la irresponsabilidad con la que maneja sus planteamientos, sabía que su campaña se haría más popular e incluyente con una líder afro así el país corra un riesgo inmenso ante su eventual llegada. Perdería Colombia, y la comunidad afro caería en cuenta que una vez más, como tantas veces en 500 años, fueron utilizados por los calculadores que buscan o detentan el poder.