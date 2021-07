¿Qué es el lujo?

Julio 16, 2021 - 11:45 p. m.

Por:

Eduardo José Victoria Ruiz

Comparto con algunas mejoras este mensaje que me envío una amiga que vive en Madrid y que cae muy bien en estos momentos de agobio ante la sumatoria de presiones por el covid y por los amigos enfermos; por quienes se han ido y no pudimos acompañar; por las amenazas de orden público; por la incertidumbre que nos generan nuestros gobernantes, por la agresividad en las redes; por la polarización política; por la ausencia de conversaciones fluidas y frecuentes por culpa del virus. Por las distancias entre quienes amamos y extrañamos. Todo eso nos lleva a replantearnos el gran valor de lo aparentemente simple:



“Nos hicieron creer que el lujo era lo raro, lo caro, la ropa de marca, el carro del año, una gran casa, lo exclusivo, todo aquello que nos parecía inalcanzable... Ahora nos damos cuenta que el lujo son esas pequeñas cosas que no sabíamos valorar cuando las teníamos y ahora que ya no están, o que no podemos siquiera disfrutar, las echamos tanto de menos...



Lujo es tener a Dios en tu corazón, dándonos fe y ánimo para avanzar.



Lujo es estar sano.



Lujo es no pisar un hospital.



Lujo es poder respirar sin aparatos. Es saborear lo dulce y lo salado y sentir la esencia de cada uno.



Lujo es tener piernas para caminar. Poder avanzar sin grandes limitantes.



Lujo es poder oler una flor y escuchar el trinar de un pájaro en tú ventana.



Lujo es caminar descalzo en la grama.



Lujo es poder pasear por la orilla del mar.



Lujo es mirar a tu madre y dar gracias por qué está viva, la amas está cerca de ti.



Lujo es una conversación con amigos. Es poder ver y sentir las miradas y sonreírnos con alegría. Es reír a carcajadas.



Lujo son los abrazos, los besos, las miradas cómplices, el contacto de la yema de los dedos.



Lujo es disfrutar cada amanecer y dar gracias por cada anochecer.



Lujo, es que seas mi amigo en la distancia y a pesar de ¡tantas trabas!



Lujo es saber cómo pensamos, que somos buenos a pesar de las diferencias.



Lujo es saber que a muchos kilómetros de distancia me lees, como si estuviéramos uno al lado del otro.



Lujo es todo eso que tenemos y que no podemos volver a comprar ni con todo el dinero del mundo.



Es el privilegio de amar y de estar vivos…



Todo eso es un lujo y no lo sabíamos… “Y si lo sabíamos no lo apreciábamos suficiente”.

