Pulguero post covid

Abril 22, 2022 - 11:45 p. m.

2022-04-22

Por:

Eduardo José Victoria Ruiz

Esta semana recibí particular llamada de un entrañable amigo: “Eduardo, ¿leíste las noticias de hoy sobre el Covid?”. Le contesté que sí, pero que me gustaría saber qué es lo que tanto le ha impactado. “Este miércoles murió una sola persona y el jueves, cuatro. ¡Esto está mejorando! ¡Tengo fe!”. Y como señal de la buena esperanza, me pidió que pasara por su casa a recoger una maleta con lo que él considera que le está sobrando después de la pandemia y que yo decidiera a quién le serviría cada cosa.



Ante tanta alegría, de quien se convirtió en estos últimos años en un taciturno andante, pasé a recoger su vieja Samsonite. Cuando la comencé a carretear noté que las ‘llanticas’ sonaban más que la canción de ‘por qué no engraso los ejes‘”’. “Esa maleta hace parte de mi vieja vida. También puedes disponer de ella”, me dijo.



La abrí y este es el inventario:

-6 frascos de ivermectina, con una nota: “Nunca supe si a quienes no les dio el virus fue gracias a este remedio. A quienes la tomaron y les dio, dicen que sobrevivieron por estas gotas. Quienes fallecieron, dizque hubieran sufrido más si no se la hubieran tomado. No sé qué creer”.

-3 cajas de mascarillas KN95, que eran casi de cuero y le hicieron arrugas horizontales a mi amigo quien quedó cuadriculado al hacer ángulos con sus arrugas naturales verticales. Se podría jugar damas chinas en su cara.



- 73 corbatas de seda y 5 camisas con sus respectivas mancornas.



- 8 libros de mándalas y una Caja de 24 colores Prismacolor con lápices sin usar, como el color carne.



- 6 vestidos completos de saco y pantalón de paño.



- Kit de elementos para gimnasio; pesas, aros, cintas elásticas.



- 135 revistas de crucigramas, en su mayoría tachados e incompletos. Las sopas de letras sí están completas. Con los sudokus se observa que no pudieron.



- 3 pares de zapatos de cuero con suelas y tacones zafados por falta de uso.



- 4 pases de cortesía de distinguidos moteles de la ciudad. Todos vencidos.



-El carné de Aviancaplus, con millas y todo.



-4 latas de Moringa.



-17 rompecabezas; 15 incompletos.



-Libro de culinaria: ‘La chef enclaustrada: 365 recetas para hacer del aislamiento, una oportunidad para lucirse en la cocina, ante tu incrédula familia’.



-Libro de sexualidad de 453 páginas: ‘La pareja sensual: Imaginación y energía para darle variedad a las relaciones sexuales con su pareja’. El separador de hojas está en la página 21.



Confieso que nunca había estado más encartado que con este inventario. Creo que solo conservaré la maleta, por si nos toca irnos caminando hasta Venezuela.