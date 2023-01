Predicciones 2023

Enero 06, 2023 - 11:45 p. m.

2023-01-06

Por:

Eduardo José Victoria Ruiz

Con el apoyo de destacados videntes de El Líbano y de Cotolandia, hemos vislumbrado algunos eventos de 2023:



- Terminará la guerra con Ucrania. Putin queda ídem. Todos pierden, pero alcanzar la paz es una necesidad.



- Renunciará el papa Francisco, justificado por razones de salud.



- El ministro José Antonio Ocampo renunciará al final del primer semestre. No solo se retira un gran economista, sino el siquiatra del gabinete.



- Continuarán las lluvias de propuestas de todos los funcionarios del gobierno. No es una orquesta, todos quieren ser solistas. Se angustia el director Petro.



- Los problemas de salud del presidente Petro se incrementarán de forma dramática. Rogativas en las calles: algunos orarán por la salud del mandatario, pero la mayoría por el susto de la llegada de Francia al poder.



- No se suspenderán las concesiones de hidrocarburos.



- Fecode hará marchas y huelgas. Todo por el cambio.



- Se propone un nuevo himno de Colombia. Invitan a varios intérpretes, desde Bad Bunny hasta Herencia de Timbiquí. Finalmente lo gana una orquesta de músicos disruptivos llamada ‘The First Line’. El video es con la coreografía de Verónica Alcocer.



- Para rescatar la sana administración pública se lanzarán nombres diferentes como Tulio Gómez a la Alcaldía y Óscar Gamboa a la Gobernación.



- Por egos no se pondrán de acuerdo los candidatos a la Alcaldía de Cali.



Se observará en el segundo semestre favoritismo del candidato del Pacto Histórico, quien aparece lejano de la administración local, pero cercano al gobierno central.



- Dos caleños compiten por los Guinness: Mario Fernando Prado por el mayor número de canciones al piano sin partitura y Jorge Iván Ospina por el mayor número de procesos ante los órganos de control sin resolver.



- La ministra de Minas presentará una solución para el transporte público en Cali: un proyecto de integración entre el MÍO, los jeepetos y los carretilleros, basado en la producción de biogás con la boñiga de los equinos. Propone que las grandes potencias sigan este modelo que tiene el apoyo de ‘Asopercherón’.



- La Fifa 2026 tendrá 96 equipos. Suramérica tiene 11 cupos y solo 10 países. La firma Banana Republic comprará el cupo adicional con el apoyo de Ramón Jesurum.



- La televisión nacional emitirá una nueva versión de La Abuela. Amparo Grisales hará de nieta. Margarita Rosa de Francisco de abuela. Mínimo maquillaje.



- Se complicará la temporada taurina de Cali 2023. El gobierno se opone porque en el cartel van los Enanitos Toreros y eso es abuso de las minorías. De otra parte, se le prohíbe la participación a Roca Rey porque Petro considera que en Colombia solo puede haber un solo Rey: él.



¡Feliz 2023 a todos los queridos lectores!