Pasado mañana

Mayo 27, 2022 - 11:45 p. m.

2022-05-27

Por:

Eduardo José Victoria Ruiz

Anhelo con vehemencia que sea lunes con posterioridad a elecciones y que se vaya despejando el panorama de incertidumbre electoral que nos ha acompañado por tantos meses.



Lo más posible es que no haya un candidato que en la primera vuelta llegue al 51% de la votación, pero no deja de ser una posibilidad en medio de tantas sorpresas que nos da la cotidianidad colombiana. Ahora, si vamos a la segunda vuelta, nos esperan tres semanas fuertes en las que los dos ganadores de mañana se emplearán a fondo en la búsqueda de adhesiones de los votantes perdedores, también en la definición del voto en blanco y como si fuera poco, en demostrar que es mejor votar que abstenerse.



Que este proceso pase rápido para reconstruir amistades, hacer que los chats vuelvan a ser gratos y diversos. No había visto más veneno en mi vida que lo vivido en estos últimos años, cuando la polarización se incrementa cada vez, hemos conocido facetas de resentimiento inéditas y hemos descubierto amigos que ya no nos provoca leer sus mensajes en redes, por consabidos, agresivos o repetitivos. Lo sucedido por ejemplo esta semana en Medellín con el colegio de las niñas del suspendido alcalde Quintero, tiene unas connotaciones canallescas que solo caben en mentes sociópatas. No veo la hora que podamos reconstruir tejido social y reponer los lazos de hermandad afectados.



Quiero que sea lunes para ir aterrizando sobre el futuro. Si triunfa Petro, muchos tienen planes de irse. Otros, aquí debemos permanecer por razones económicas, o porque en la edad a la que vamos llegando la salud en el exterior es insostenible o simplemente porque no abandonaríamos nuestros viejos, porque no imaginamos la vida en el exterior sin la calidez de nuestros amigos de siempre, sin la conversación personal fluida o sin compartir pandebono con ‘Popular’, para dar un simple ejemplo, de los cientos de pequeños placeres que disfrutamos en parroquia. Quienes permaneceremos, no tendríamos alternativa diferente a propender porque la lógica y el pragmatismo superen la soberbia y el populismo. Reto dificilísimo.



Si gana Fico, el trabajo será por lograr el cambio con responsabilidad. Que arme un equipo diverso pero de alta efectividad para manejar los tiempos tan complejos que se vienen por el coletazo internacional de la guerra, por las consecuencias de la pandemia , por los costos de implantar el proceso de paz y por la cuantía misma de hacer un cambio incluyente de gran contenido social.



Que sea pronto lunes, para que pasado mañana vamos desenmarañando nuestro futuro.