Junio 17, 2022 - 11:45 p. m.

2022-06-17

Por:

Eduardo José Victoria Ruiz

Mañana, nos veremos en la fila para votar.



Allí me encontraré con los pensionados quienes no podemos permitir que se arriesguen los ahorros de toda una vida y nuestra forma básica de subsistencia.



Con los trabajadores que necesitamos que las empresas subsistan, que sean competitivas para garantizar nuestra permanencia y nuestro futuro. También en la cola estarán los ejecutivos y accionistas de las empresas, generadores de empleo.



No veo la hora de verme con los jóvenes quienes se sienten representados en la lucha contra la corrupción que proclama Rodolfo y rechazan los acuerdos politiqueros del otro, acompañado este por clanes tradicionalmente tormentosos.



Pero sé que también me veré con muchos adultos mayores que consideran que uno de los suyos está dando ejemplo de lucha y entrega por el país. Que los años de consolidación empresarial y económica se revierten en sabiduría y sano propósito colectivo en esta etapa de su madurez.



Abrazaré a los seguidores de la candidata vicepresidencial Marelen Castillo, vallecaucana, ejemplo de crecimiento personal con base en su inteligencia y valores. Hija de padre bugueño y madre bonaverense, nieta de Andalucía. La nueva vallecaucanidad se siente representada en ella quien sin tacha, nos mueve lo más íntimo de nuestro regionalismo.



Estaremos en fila los demócratas que consideramos que las elecciones se ganan en las urnas y no con amenazas. No puede ser que todo es válido si ganan, pero amedrantan con destruir la ciudad si pierden.



También estarán las periodistas que saben cuan arriesgada es su carrera y su esfuerzo para que vayan a descalificar sus logros como si fuera ‘arribismo pasional’. Iremos quienes consideramos que Duque ha hecho meritoria labor, a pesar de la incomprensión generada por la oposición y hasta por su partido que se quedó corto en su defensa, también los que creemos que al país le falta lograr un mayor equilibrio social y de oportunidades para todos.



Irán familiares de miembros de las fuerzas armadas, que quieren que alguien que los valore y respete sea su comandante supremo y no quien los ha combatido.



Nos encontraremos los que exaltamos la autenticidad de Rodolfo, imprudente y excesivamente frentero, pero lo preferimos a la campaña de planes perversos que vimos en los videos del otro lado.



Nos veremos en la fila, seguro compartiremos las incertidumbres y las dudas de nuestro voto, pero también la certeza que votar por el otro es sacrificar el país.



Nos veremos en la fila. Si ganamos, nos veremos más veces en estos eventos democráticos. Si perdemos, probablemente esta será nuestra última fila.