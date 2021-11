La semana en claroscuros

Noviembre 26, 2021 - 11:45 p. m.

2021-11-26

Eduardo José Victoria Ruiz

Por razones de trabajo estuve en Tumaco. Junto al potencial del Pacífico, es imposible no preocuparse por la pobreza y las condiciones de salud, ligadas en gran parte a patrones culturales y económicos. Sin embargo, cuando visité al hospital San Andrés, en destacado proceso de recuperación, me encontré que estaban modernizando el auditorio, el cual a partir del martes llevará el nombre de Robin Biojó, el reconocido cirujano afincado hace varias décadas en Cali, pero que colabora infatigablemente con su Tumaco natal en brigadas médicas, consecución de equipos, actualización, etc. Admiro a quienes retribuyen a sus raíces.



Llego a Cali y encuentro la alegría de los Juegos Panamericanos Junior, la ciudad repleta de turistas, pero al mismo tiempo, la preparación de marchas de protesta el día de la inauguración y un plantón de sus contradictores este sábado; todo coincidente con las imprudentes declaraciones del Alcalde descartando el apoyo del Ministro de Defensa a una ciudad que padece de inseguridad. En una semana que deberíamos enfocarnos en la imagen de Cali, Alcalde y grupos ciudadanos generan sombras y preocupación al evento deportivo y a la ciudad misma.



En la misma semana, falleció Jonás Cardona dejando un gran ejemplo de laboriosidad, don de gentes y enseñanzas a los emprendedores gastronómicos. Simultáneamente, se promociona para el 30 el homenaje a Lucho Vergara, el compositor, intérprete y lutier, quien logró superar el covid y sus seguidores lo acompañaremos a celebrar el 30 en el Teatro Municipal.



En momentos en los que los emprendedores jóvenes brillan, ‘Portafolio’ le otorga el premio a una vida, como empresario del año, a Carlos Vallecilla, quien a sus 94 años sigue creando empresas y oportunidades. También se premió a Colombina por el manejo de su recurso humano, galardón importante en medio de las tensiones sociales de la región. Maravillosos contrastes.



Se creó el Premio Vallecaucano de periodismo ‘Gerardo Bedoya Borrero’, iniciativa de la Gobernación e impulsado por su jefe de comunicaciones Yolima Bolaños. Se hizo justo reconocimiento a los periodistas Beatriz López, Nilsa de Espejo y a Mario Alfonso Escobar, Dr. Mao.



Pero seguramente el contraste que más me impactó, fue una entrevista en Radio Calidad a un grupo de internos de Villahermosa quienes tienen una orquesta y componen salsa de nivel. En la entrevista con el ministro Ruiz, los internos y el director de la Feria Argemiro Cortés, se confirmó que estarán en el Salsódromo. Felicidad en medio de su pena. Esa es la vida y así son nuestras semanas. Claroscuros permanentes donde siempre habrá motivos para encontrar lo esperanzador.