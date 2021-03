Humorísticas pandémicas

Marzo 19, 2021 - 11:45 p. m. 2021-03-19 Por: Eduardo José Victoria Ruiz

Se hace necesario sacar conclusiones amenas en medio de este tiempo tormentoso de la pandemia. Siempre el humor es un remedio deseable para acompañar hasta la más desafortunada estación. La razón y las circunstancias de este particular año, nos llevan a reflexionar con algo de risa en situaciones como estas:



- “Las señoras añoraban tener maridos caseros. Ahora están aburridísimas de haberlo pedido“.



- “Me hacen bañar tantas veces al día, que he notado que así como sube la cuenta del agua, disminuye mi nivel de melanina”.



- “Los alcohólicos anónimos, ¿con qué se frotarán las manos en la pandemia?”.



- “En muchos hogares, el alcohol al principio estaba en la puerta para limpieza corporal y de los zapatos. Con los meses se fue entrando a la casa y se instaló en mesas y salas disfrazado de chardonays, tempranillos, escoceses y demás, limpiando los espíritus y acompañando la soledad”.



- “Solo la vacuna hizo que los cincuentones envidiaran a los de 80”.



- “La gente está tan impresionada con la diligencia, compromiso y bondad del Ministro de Salud, que muchas señoras le están encontrando parecido con Brad Pitt”.



- “Lo primero que siempre le miré a una mujer fueron sus labios. Sus líneas y carnosidad me hacían intuir lo demás. Ahora, por culpa del tapabocas, estoy aprendiendo a enamorarme de los ceños“.



- “Si seguimos encerrados, el rating de las misas por televisión, superará al de Betty, la fea”.



- “Muy bonitas las fotos de la vacunación de las mamás y las abuelitas, pero ya es suficiente. ¡Ellas nos podrán demandar por acoso generacional!”.



- “Nunca pensé que terminaría queriendo más las viejas pantalonetas que las relucientes corbatas. Ni que las lociones serían eternas o que asistiría a importantes reuniones virtuales en bóxer”.



- “Siempre me gustaron los picos. ¡Y más aún los segundos picos! Pero todo ha cambiado tanto, que hoy nos da terror hablar del tercer pico… de la pandemia”.



- “El minúsculo virus y el largo encierro han invadido el alma de comprensión y tolerancia. Hoy veo como ovejas a quienes fueron mis insoportables rivales”.



- “Aprendimos un nuevo léxico: ‘Pandemia’ no es una receta de repostería; ‘antígenos’ no son las armas para derrotar a los alienígenas; ‘morbilidad’ no es la característica de los morbosos y ser ‘asintomática’ es muy diferente a ser frígida”.



- “Después de doce meses de aislamiento, por fin pude visitar un Grill. Me está haciendo un tratamiento el reconocido oftalmólogo Herman Grill”.