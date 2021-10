Fuego suicida

Octubre 22, 2021 - 11:45 p. m.

2021-10-22

Por:

Eduardo José Victoria Ruiz

Si algún consejo debiera darle a un candidato amigo, es que revise muy bien los consejos que recibe. Me sorprenden los argumentos con los cuales defendemos nuestras causas o aspirantes a cargos de elección popular. Recientemente, Juan Lozano dijo acertadamente que a los enemigos políticos no se les vence con adjetivos, sino con ideas. Parece que se nos olvidó este elemental principio.



Los seguidores del Centro Democrático se desgastan lanzándose puyas entre sus precandidatos y buscando el ‘sucesor de Uribe’, precisamente en el momento en el que la opinión negativa sobre el expresidente está en su punto más alto. Aquí lo que hay que defender son los ideales de bienestar social, seguridad, la recuperación de la certidumbre y no poner a girar la campaña a favor de los expresidentes cuando el electorado está inconforme con todos ellos, sin excepción, a quienes les ha faltado grandeza frente al momento histórico del país. La política requiere figuras más frescas, ideas que generen empatía y que las candidaturas no giren alrededor de los desgastados expresidentes.



El gran riesgo para el destino del país es Petro en el poder. Pésimo administrador, mal coequipero y con programas fracasados en otros países. Estoy convencido que más que Petrismo, lo que hay es un gran inconformismo. No entiendo a quienes le lanzan andanadas a Alejandro Gaviria, olvidando que es oportuno que ese inconformismo juvenil y social que se acerca a la izquierda, es conveniente que se reparta entre diversas figuras de ese sector y que no las monopolice Petro. Alejandro Gaviria ayuda a ese propósito y al final es una figura más respetable. No me queda claro que muchos de sus críticos estaban felices que sus hijos estudiaran en Los Andes bajo su rectoría pero no les sirve para dirigir el país.



En el conservatismo, da grima lo que sucede. En el Valle donde se han ido diluyendo los partidos tradicionales, otrora fundamentales para soportar la democracia, los azules se dejan tentar por opciones de senado de otras regiones, quienes no beneficiarán al Valle. Así lo critiquen y menosprecien, Ubeimar Delgado es el único líder conservador que ha mantenido abierto el directorio. Tiene sentido dejar de dispararle y más bien recuperar la bandera azul. Y para candidatos a presidente, el panorama allí es terrible: teniendo personas tan estructuradas como Juan Carlos Echeverry o Mauricio Cardenas, la politiquería azul prefiere a Barguil, quien representa las mañas costeñas de la política.



Precisamente en la Feria del libro el lunes 25 a las 5:00 pm estaremos presentando el libro de Mauricio Cárdenas ‘Cómo Avanza Colombia’. Están invitados.

