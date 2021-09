El doctor Víctor H. Pinzón

Septiembre 10, 2021 - 11:45 p. m.

2021-09-10

Por:

Eduardo José Victoria Ruiz

El Dr. Víctor H. Pinzón no solo fue uno de los fundadores de Coomeva, sino que hasta sus 98 años veló porque esos principios que inspiraron hace 57 años el emprendimiento social más importante que se ha hecho en Colombia, no desviara sus objetivos. No solo fue el veedor de las causas que motivaron a Uriel Estrada y sus 26 colegas a construir la cooperativa, sino que lideró con la ilusión y fuerza de un adolescente, propósitos loables. En esta última etapa fue ‘Vida en plenitud’ para dar a los adultos mayores una visión optimista y gratificante de sus vidas. Sin dudarlo, el mejor ejemplo de cómo envejecer era el mismo doctor Pinzón.



Siempre inspiró respeto independientemente del afecto que percibiéramos sus contertulios. Jamás se calló ante lo que le incomodaba y menos aún, ante cualquier decisión que pudiera alterar el norte fundacional. Siempre he creído que los vallecaucanos no tenemos idea de la trascendencia de Coomeva. Con el respeto que merecen los paisas y el Sindicato antioqueño, éste fue motivado por el ánimo de lucro para sus inversionistas. Coomeva, en cambio fue inspirado en el bienestar para sus asociados, 255.000 familias que se benefician de los resultados de la cooperativa, del banco, de la fiduciaria, de la corredora de seguros, entre muchas otras.





Nunca dejó de soñar. La última vez me habló de cooperativizar los pequeños agricultores. Como lo recuerdo con alegría, me doy licencia para una anécdota: Él supo que un grupo de amigos teníamos proyectado hacer un club residencial para adultos mayores. Pensó que el lugar ideal sería el Club Los Andes, así que nos invitó a recorrerlo y apreciar ese bello club. Después del recorrido, en el que caminamos el campo de golf y vimos su ‘swing’, fuimos a su casa, subió corriendo las gradas segundo piso, todo desafiando sus 94 años de entonces. Cuando fuimos a almorzar al comedor del club y el Dr. Pinzón fue al baño, Elena Cruz le manifestó a Martha admiración por la vitalidad de su esposo.

Martha contestó: “él es espectacular en todo, todo, menos en una cosa.

Adivine cuál es”. Elena se puso roja, con picardía nos miró pues no se atrevía a decir lo que todos pensábamos. “No señores, no es lo que ustedes se imaginan, él es regio en todo; en lo único que falla, es que no aprendió a bailar”. Le creímos.



Descanse en paz este luchador irreductible, ejemplo de pensar en los demás; en el progreso colectivo; en la coherencia entre los sueños y su aplicación. Nuestra solidaridad con Martha, su familia y la Coomeva que el tuteló en su grandeza.

​