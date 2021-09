Consensos por Buenaventura

Septiembre 03, 2021 - 11:45 p. m.

2021-09-03

Por:

Eduardo José Victoria Ruiz

Por razones de trabajo estuve esta semana varios días en Buenaventura. Nos fue muy bien en la carretera desde Cali en ambos trayectos.

Observé que en las caminatas dentro de la ciudad, mis acompañantes usaban su celular sin pensar en robos, como tememos en Cali. La gastronomía, desde la más sencilla hasta la encumbrada, fue deliciosa con su toque auténtico. Me sorprendió gratamente como quedó el malecón y la vida nocturna maravillosa: la posibilidad de cenar bien a pocos metros del mar, recibiendo la brisa del océano en esas noches estrelladas que inspiraron a Martán Góngora, a Payán-Archer y a Medardo Arias.



Conversamos con un Alcalde pragmático, aterrizado, interesado en hacer prontamente eventos que reposicionen la ciudad e inviten a darle vida al turismo y a la inversión. El Secretario de Turismo enfocado en lo cultural (música, arte, gastronomía, etc) y ecoturismo (ballenas, paisaje, avistamiento de aves). Una nueva Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio con visión, pasión y fluidez.



El Almirante que dirige la Fuerza Naval del Pacífico con una profunda sensibilidad social al tiempo que hacen históricos decomisos de coca, capturas de semisumergibles y vigilancia marítima y fluvial. Un Obispo inteligente, sagaz, que recorre estoicamente las 120 poblaciones que forman la diócesis, algunas a impensable distancia.



Los comerciantes, muchos de ellos paisas, luchadores y optimistas, no se dejan doblegar ante las adversidades y programan eventos y actividades para atraer visitantes. Y así podría seguir con la lista de actores con quienes conversamos, concluyendo que tantos valores humanos deben coincidir en un norte común olvidándose de diferencias ideológicas, electorales y aprovechar tanta potencialidad que Dios puso en esa región y que es deber inaplazable de sus ciudadanos convertir la ciudad región en fuente de desarrollo e ingresos para la realización de sus orgullosos ciudadanos.



Esa unión les permitiría exigir al Gobierno central, con madurez civilizada y no con posiciones beligerantes, el cumplimiento de tantas promesas deshonradas a lo largo de muchos periodos presidenciales.

Esa unión invitaría a ser más estratégicos en el acompañamiento de tantos valores afros y oriundos del Pacífico que se sumarían a la exaltación de su cultura que tiene tanto por mostrar, pero simultáneamente al desarrollo de su territorio, al portuario, comercial, turístico, todo hecho de manera respetuosa con sus tradiciones y tolerante en sus procederes.



Sin duda, Buenaventura tiene con quién y con qué, pero deben construir consensos prontamente.

