Barguil, el inconforme

Febrero 25, 2022 - 11:45 p. m.

2022-02-25

Por:

Eduardo José Victoria Ruiz

Una de las características primordiales de un buen político y más en un país en vías de desarrollo es su inconformidad con la situación actual. La otra es tener la disposición para hacer implementar las medidas que mejoren la situación de los ciudadanos. Conozco políticos que por la holgura de su situación personal no están interesados en cambios profundos pues eso afectaría su comodidad. Pero también conozco muchos más que hacen del inconformismo el ambiente perfecto para desde la oposición y la crítica sin soluciones, hacerse elegir. No están interesados en que el cambio se dé, pues cual aves carroñeras, se alimentan de la miseria y de las necesidades de los demás. Se venden como alternativas frente al drama, pero no tienen ni las soluciones concretas viables ni han demostrado tener la capacidad gerencial para llevar a la práctica las soluciones razonables. Petro es un perfecto ejemplo de estos.



Otra costumbre de los políticos es dar el mensaje que la gente quiere oír, pero no hay sinceridad ni coherencia con su ideología o su trayectoria en el Congreso. Ejemplos son exguerrilleros en grupos de extrema derecha o los relacionados con paracos que acompañan causas ‘putinescas’.

Sabemos cuáles son esos politiqueros que cual orangutanes, saltan de partido en partido según sus apetitos personales.



En la medida en la que he seguido la trayectoria de David Barguil me he encontrado con uno de los políticos más coherentes. Tuve inquietudes frente a sus posiciones por ejemplo, con el sistema financiero o con los carteles empresariales. Su lucha me ha quedado clara, no es contra la iniciativa privada sino la búsqueda de condiciones más equilibradas del consumidor.



Hijo de un drogadicto que no pudo salir de su adicción y de una educadora que como cabeza de familia, los sacó adelante, Barguil se ganó las becas en el bachillerato, estudió con créditos en el Icetex, para prepararse como uno de los congresistas más estructurados y con resultados concretos en las leyes que ha promovido. Con su vida como referencia y sin traicionar los parámetros de la ideología conservadora, Barguil defiende la libre empresa, el respeto por el derecho, la búsqueda del orden y la seguridad, el rechazo a las tiranías y especialmente, la búsqueda indeclinable de mejores condiciones para los ciudadanos, que como él, lograron superar la adversidad.



Me gusta su inconformismo, su voz siempre rebelde frente a la situación y sobre todo que su alternativa como Presidente no es un salto al vacío, como Venezuela, pero tampoco una aceptación del statu quo. Es la inconformidad que sumada a una buena gerencia pública y social, requiere Colombia.

