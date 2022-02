Apodos brillantes

Febrero 04, 2022 - 11:45 p. m.

2022-02-04

Eduardo José Victoria Ruiz

En todas las culturas y lenguas existe el arte de poner apodos. Usualmente inspirados en su lugar de nacimiento o en una característica física, el apodo termina caricaturizando y he allí el brillo del apodo: no debe ser ofensivo, sino inteligente, ocurrente y divertido.



* Inspirado en este tema, Manuel José Carvajal me comentaba de una dama bogotana llamada Soyla de Llinás (o cualquier otro apellido pinchado de la capital). Cuando el matrimonio se acabó Soyla no aceptó quitarse el apellido de casada. Entonces una ‘amiga’ brillante la apodó Fuila de Llinás.



* En Cali y no hace mucho, cuando se separó la conocida banquera Nubia de Tobón, se ennovió con el Notario notorio Jaime Jordán. Por ser el sucesor del señor Tobón, al gran Jaime le apodaron Postobón.



* Un empresario de nuestra región era casado con una señora llamada Clara. Casualmente, la amante también tenía el nombre de Clara. A este empresario lo llamaban ‘Yema’ porque vivía entre claras.



* La genialidad es que todos estos son hechos reales y sus personajes conocidos. Cuentan que un político a quien llamaban ‘Perra flaca’ tenía un amor en la sombra. A ella la conocían como ‘Nutre Can’.



* Jorge Humberto Escobar me recordaba un amigo cercano, moreno de buena estampa pero con el pelo blanco. Le pusieron ‘Montblanc’, como los elegantes esferas negras con el pico nevado.



* Tuvimos en la universidad un profesor de derecho penal que por un problema congénito arrastraba una pierna. Le decían ‘Justicia’. Él siempre pensó que era por su destacado criterio jurídico, pero los alumnos sabíamos que era porque cojeaba, pero llegaba.



* En mi paso por el gabinete departamental del Valle, teníamos un compañero enloquecido por aparecer diariamente en los medios de comunicación, ser entrevistado, personaje destacado, etc. ¡Lo bautizaron ‘Pan Viejo’: siempre en vitrina!



* Una avioneta salió de Tuluá y comenzó a fallar. Perdió un ala contra la antena de Telecom en el centro de Buga y la aeronave terminó enterrándose de pico en una casa donde vivían tres viejitas. Desde ese día a ellas les dicen ‘Las Palmasecas’.



* Raúl Fernández de Soto me recordaba que a un conocido suyo que se ennoviaba con las exesposas de los amigos, terminaron apodándolo ‘Reciclaje’.



* En una casa solariega vivían varias hermanas solteronas, bastante crecidas en años. Les llamaban ‘Las Bavarias’ porque eran famosas desde 1889.



Te invito a hacer tu propia lista de los mejores apodos y encontraremos un magnífico ejercicio de inteligencia y humor. De esos ejercicios que hacen falta en estas épocas.