A un joven manifestante

Mayo 28, 2021 - 11:45 p. m.

2021-05-28

Eduardo José Victoria Ruiz

Estimado Jefferson: te daré este nombre para no comprometerte ni individualizar la carta pues esta es inspirada en un grupo humano después de haber escuchado en diferentes oportunidades a varios de ustedes, jóvenes participantes en los bloqueos.



Su llamado nos ha puesto a reflexionar y a pensar diferente. A analizar mucho más profundamente la situación de los jóvenes quienes han visto frustradas sus expectativas laborales y de estudio; fueron víctimas del deterioro de la ciudad por el flujo migratorio y malos manejos; también por la crisis económica en los hogares, consecuencia de la pandemia.

Con el fortalecimiento de la virtualidad muchos de ustedes y de nuestros hijos quedaron por fuera de las perspectivas laborales; como me dijo un académico, el paso de la era agraria a la era industrial no trajo las consecuencias tan complejas que vinieron con la era digital y más aún con la aceleración virtual que generó el encierro derivado del covid. El mundo cambió y ustedes fueron los más impactados. Lo sucedido nos obliga a reaccionar con una alta sensibilidad social y a ser responsables en el diseño conjunto de la generación inmediata de espacios para la juventud y en consecuencia, a la obtención de ingresos justos.





En este proceso, te invito a entender que la angustia es de todos y por eso el resentimiento no ayudará a solucionarlo. Si creo que nos ha hecho falta más trabajo social, pero sin olvidar que estamos en el departamento que fue modelo con sus fundaciones empresariales y la contribución de los sectores de la caña en el plano, y caficultor en las cordilleras. Por eso somos departamento de ciudades y de corregimientos fuertes. Este ha sido un empresariado con el que se pueden pactar nuevas condiciones de un contrato social. La frase que no puede haber empresa sana en un entorno enfermo, no fue de un dirigente de izquierda sino de uno de los más representativos industriales de la región y el actuó en consecuencia.



Si permanecen los bloqueos y la agresión permanente quedarán ruinas imborrables. Empresas quebradas, veredas sin oportunidades de trabajo; pérdida de competitividad, miseria. Es posible que eso le interese a algún dirigente político por ego o resentimiento. No quisiera ser capitán de ese barco que quedará a la deriva. Siguiendo con la analogía del mar, que grato sería que tus hijos sientan que vienen de navegantes como Colón o Magallanes que participaron en el encuentro de nuevas rutas y no de los piratas que fueron recordados por haber sembrado el terror en los mares. Es tiempo de navegar juntos, sin odios y con conciencia social. Dios te guarde.

