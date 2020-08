Salud por dos mujeres

Agosto 13, 2020 - 11:55 p. m. 2020-08-13 Por: Diego Martínez Lloreda

En dos mujeres vallecaucanas ha recaído la responsabilidad de manejar la lucha contra el Covid-19 en la región.



La primera es la secretaria de salud de Cali, Miyerlandi Torres, una sin tocaya que con gran humor afirma que no le perdona a sus padres que le hayan puesto semejante nombre. Yo renuncié a llamarla por su nombre completo después de decirle Mayerli, Mayerlandi y otros parecidos. Así que opté por denominarla doctora Miller.



Lo cierto es que la doctora Miller es bacterióloga con maestrías en ciencias básicas médicas, Administración, Epidemiología y Gerencia de servicios en Salud, además de la experiencia que adquirió como gerente de la ESE centro. Mejor dicho, está más preparada que un kumis.



La doctora Miller es una trabajadora incansable y una funcionaria amable, siempre dispuesta a atender a la comunidad y a los medios de comunicación.



La otra mujer que ha tenido que frentear en esta parte del país la peor pandemia que la humanidad ha vivido en 100 años es María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.



Ella está en este cargo desde la anterior administración y estaba resuelta a tomarse un año sabático luego de 4 años a ritmo Dilian, pero la convencieron de seguir. Por desgracia para ella, porque le tocó asumir el manejo de este chicharrón, pero por fortuna para los vallecaucanos que tenemos al frente de esa Secretaría a una persona de su experiencia y conocimiento en el momento en que más se necesitaba.



La doctora Lesmes es una maestra que explica todo con una claridad meridiana y sabe tomar las decisiones correctas. Ella es médica, magíster en salud pública y posee una experiencia de más de 20 años como salubrista.



Pues a estas dos mujeres les ha tocado liderar la batalla contra el Covid-19. Y si bien estamos lejos de poder afirmar que esa batalla se está ganando, sí hay que decir que han hecho una gran tarea que ha dado resultados visibles.



El primer logro de estas damas es haber logrado multiplicar las camas de cuidados intensivos en la región. En este momento están habilitadas 1071 UCI, aproximadamente un 30% más que cuando inició la pandemia.



Alcanzar ese crecimiento en tan poco tiempo es muy importante, pues garantiza que se podrán atender la mayor cantidad posible de enfermos graves de covid. Incluso, la doctora Lesmes considera que en el Valle no se va a producir un pico dramático sino que la curva va a ser más bien achatada. Lo que generará que aquí se demore un poco más en bajar, pero contribuirá a poder atender mejor a los contagiados.



Otro logro tan importante como ese es haber conseguido, al menos hasta el momento, que en el Valle y en Cali no se registre un crecimiento desbordado del número de contagiados, como ocurrió en Barranquilla y en Medellín.



Eso permite que las UCI no colapsen y se queden pacientes sin atender.

Para destacar también que el RT en el Valle y en Cali, dato que mide la cantidad de personas que puede infectar un contagiado, está en uno, una de las cifras más bajas del país.



Pero más allá de los resultados, que son alentadores, los vallecaucanos tenemos que agradecer de corazón a estas mujeres su esfuerzo, su dedicación, su sensatez y su buen criterio en este momento tan crítico.

Y sobre todo, que no tengan reparos en arriesgar su salud por permanecer en la primera línea de esta dura batalla.



Sigue en Twitter @dimartillo