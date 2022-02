Político de primera línea

Febrero 17, 2022 - 11:55 p. m.

2022-02-17

Por:

Diego Martínez Lloreda

Por principio, no me gusta ni que los periodistas se metan a la política ni que los políticos devengan en periodistas. Hay excepciones, claro. Seres que fueron magníficos políticos y periodistas ejemplares. Como Alberto LLeras.



No me refiero a ellos. Hablo de los periodistas que caen en paracaídas en la política o de los que se acuestan siendo políticos y se levantan como periodistas.



La moda entre los políticos que se ‘queman’ es montar su noticiero o su pasquín o su blog. Y siguen haciendo política desde esos espacios. Y del otro lado, varios colegas, o excolegas están integrando listas de diferentes partidos para la Cámara de Representantes.



Me voy a referir a uno de ellos, cuyo nombre no le debe decir nada a la mayoría de los lectores de esta columna: José Antonio Tejada.



Pero si por acá Tejada no es conocido, en el Oriente y concretamente entre los integrantes de la primera línea es un ídolo. Tejada, quien trabaja en el autodenominado Canal 2, lleva varios años en el oficio y fue un desconocido hasta el Paro Nacional.



Este personaje hizo algo muy bueno: fue de los pocos periodistas que salió a la calle a ver y contar lo que estaba ocurriendo en ellas, durante el paro.



Pero hizo algo muy malo: desde el primer momento tomó partido y en vez de tratar de mostrar todos los ángulos de la noticia, como nos corresponde a los periodistas, tomó partido por los integrantes de la Primera Línea, a quienes, incluso, llama la muchachada.



Mejor dicho, se volvió un activista. Con el argumento de que los medios tradicionales estaban parcializados en favor de las autoridades, él decidió alinearse con la primera línea. En consecuencia, mostraba los excesos de algunos policías, las actuaciones del Esmad, el momento en el que las autoridades intentaban levantar un bloqueo. Pero jamás mostró los atropellos de los de la primera línea, cuando, por ejemplo, agredían a quien osaba intentar atravesar uno de sus retenes. O cuando quemaban las estaciones y los buses del MÍO o cuando saqueaban los pequeños y grandes comercios.



Por supuesto, para la primera línea el único periodista confiable es Tejada, porque solo mostraba el punto de vista que les convenía. A los medios tradicionales, que intentaron, en mayor o menor medida, plasmar las dos caras de la noticia, los estigmatizaron y varios colegas fueron agredidos.



No tengo claro si Tejada es un político que se puso la chaqueta de periodista o un periodista que se radicalizó en medio del paro. Como sea, lo cierto es que hizo un salto de garrocha del periodismo a la política y hoy encabeza la lista a la Cámara de Representantes, adivinen de cual organización: del Pacto Histórico.



Como quien dice, gracias a su cubrimiento del Paro, Tejada pasó a la primera línea de la política regional.



***



Es impresentable que una persona que fue sancionada por la Procuraduría con varios años de inhabilidad política, ahora sea candidato del Centro Demócratico al Senado.



Él, seguro, ya pagó su sanción, pero cómo vamos a llevar al Congreso a alguien que hace trampa para poder ejercer un cargo del Estado.



Cómo tendrá de claro el candidato la inconveniencia de su postulación que en las vallas aparece como simplemente Daniel.

​Sigue en Twitter @dimartillo