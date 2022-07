Ospina repite sus mañas

Julio 14, 2022 - 11:55 p. m.

Diego Martínez Lloreda

“En el 2021 (en la Alcaldía de Cali) se invirtió el 70 % de los recursos en contratos de prestación de servicios y convenios interadministrativos, modalidades que no requieren competencia y que son opuestos a la licitación pública.”



Esta denuncia no la hacen los enemigos de Jorge Iván Ospina. La realiza ‘Mi Cali Contrata Bien’ entidad técnica y ajena a la política, que en buena hora se creó en Cali, con el fin de velar por que la contratación aquí sea transparente.



Y lo que ha descubierto esta entidad es que en Ospina II se están repitiendo las mismas mañas para contratar, que imperaron durante Ospina I.



Desde su primer gobierno, Ospina demostró su aprehensión por recurrir a las licitaciones para contratar las obras de la Alcaldía. Por eso, en ese gobierno, el 80% de los contratos se hicieron a dedo.



Entonces, como ahora, el mecanismo más utilizado por Ospina para eludir las licitaciones fue el de los convenios interadministrativos. Esta figura existe en la ley 80 de contratación, pero con unos propósitos y unas características muy diferentes a como la usa Ospina.



La ley establece que los convenios se deben suscribir, en casos de urgencia, con un contratista que tenga contrastada experiencia en la obra a ejecutar. Pero lo que hace la Alcaldía es que en cualquier tipo de contrato un testaferro que no tiene ninguna experiencia en la obra a realizar y ese testaferro subcontrata con los contratistas que el alcalde define. Toda una vuelta para darle visos de legalidad a un tipo de contratación que es claramente espúrea.



En Ospina I la obra más representativa, ejecutada bajo ese testaferrato, fue la remodelación del Estadio Pascual Guerrero. La obra le fue adjudicada al Fondo Mixto del Deporte, que no tenía el menor conocimiento en la materia y a su vez subcontrató con varias empresas recomendadas por el Mandatario. Una de ellas, de propiedad de los hermanos de la entonces esposa del Alcalde.



En su afán de dar apariencia de legalidad a esos convenios, Ospina llegó a utilizar a una entidad centenaria como la Sociedad de Mejoras Públicas: la ‘contrató’ para ejecutar la adecuación de un lote para que sirviera como escombrera. Obviamente la SMP no tenía ni idea de escombreras y subcontrató esa obra que al final nunca se ejecutó.



Ese manoseo de la SMP fue posible porque Ospina logró poner como directora a una amiga cercana. Tan cercana que al principio de Ospina II la nombró gerente de acueducto de Emcali, tema del cual la dama no sabe ni mú, lo cual resultó tan evidente que su paso por esa gerencia fue fugaz.



Pero volviendo a las denuncias de ‘Mi Cali Contrata Bien’, el año pasado, mediante esos convenios, se suscribieron 28.000 contratos.



Una variación frente a lo ocurrido en Ospina I es que ahora el Alcalde no utiliza como testaferros para sus convenios a entidades como la SMP sino a dependencias estatales como la Emru, a las que les amplían la razón social para que puedan suscribir todo tipo de contratos.



Y todo ocurre en las narices de las ‘ías’ que en el mejor de los casos abren unas investigaciones que luego prescriben lánguidamente en los cajones de los presuntos investigadores.



Pero hay una diferencia con lo ocurrido con Ospina I: la ciudadanía por fin se percató de las mañas del alcalde, debido a lo cual es el peor calificado entre los gobernantes de las grandes ciudades.



Si las inoperantes ‘ías’ no mueven un dedo, al menos a Ospina le cayó una ejemplarizante sanción social: siete de cada diez caleños ‘rajan’ su gestión.



