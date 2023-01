Monsalve, el señalado por Ospina

Enero 19, 2023 - 11:55 p. m.

2023-01-19

Por:

Diego Martínez Lloreda

Faltan 353 días para acabarse este año y con él, la pesadilla que hemos padecido los caleños desde el 2020: el Gobierno de Jorge Iván Ospina, que solo le ha dejado a la ciudad desorden, falta de autoridad, corrupción, clientelismo. No es gratuito que la opinión favorable del Alcalde no llegue al 20%.



Bien se puede decir que este es el peor gobierno que ha tenido Cali desde que los mandatarios se eligen por voto popular. ¡Y eso es mucho decir, porque gobiernos malos, con contadas excepciones, es lo que hemos tenido!



Lo peor de todo es que, si no nos pellizcamos, la pesadilla se puede prolongar durante los próximos cuatro años, si se concreta la posibilidad que, en su columna de ayer, planteó mi amigo Gerardo Quintero. Según Gerardo, la carta del Pacto Histórico para la Alcaldía es Darío Monsalve, hasta hace poco arzobispo de la ciudad.



Más que el candidato del PH, Monsalve sería el señalado por Ospina para sucederlo. Con lo cual le estaría devolviendo los favores recibidos.



Monsalve fue entusiasta promotor de la candidatura de Ospina.

Recuerdo cómo, durante un acto eclesiástico, el entonces Arzobispo salió en defensa de la ridícula huelga de hambre que protagonizó Ospina, cuando la Fiscalía le imputó cargos por alguno de los desaguisados de su primer gobierno.



Pero, además, a lo largo de estos tres años, Monsalve no ha dicho ni mu frente a los diferentes escándalos protagonizados por el Mandatario local. Ha guardado un silencio cómplice.



Ospina, pues, sería el más feliz con la llegada de Monsalve a la Alcaldía. Y si el prelado se lanza, sin duda pondrá la maquinaria de la administración local a servicio de esa candidatura. Sería, además, una forma de acercarse a Petro que hasta ahora ha guardado una ‘dolorosa’ distancia con el Alcalde (dolorosa para Ospina, por supuesto).



Una Alcaldía de Monsalve sería funesta para Cali, no solo por la complicidad que ha tenido con Ospina. A lo largo de su arzobispado, Monsalve no hizo más que profundizar las fracturas sociales existentes en Cali. Y lo que la ciudad requiere con urgencia es alguien que una a los caleños y no que los divida más.



Para completar, Monsalve no tiene el menor conocimiento de la política, ni de administrar, ni del gobierno de la ciudad. Mejor dicho, para esta ciudad empobrecida, desmotivada y destruida, la llegada de alguien como Darío Monsalve sería el puntillazo final.



Para evitar que un personaje así, o alguien parecido, llegue a manejar los destinos de la ciudad, urge que los candidatos independientes se pongan de acuerdo con el fin de buscar una fórmula para sacar entre todos ellos un solo aspirante.



Una salida muy sencilla sería que todo aquel que quiera ser Alcalde, y tenga una hoja de vida limpia, se lance y comience a recorrer los barrios. El paso siguiente sería realizar una encuesta y que todos los que participen en ella se comprometan a apoyar al ganador. Y los demás que vayan al Concejo, que es una corporación que está pidiendo a gritos una renovación.



Ojo, tiene que ser una encuesta incluyente donde quepan todos los candidatos con el perfil mencionado. El propósito de darle un buen Alcalde a Cali exige toda nuestra generosidad.



Aún estamos a tiempo de elegir un buen Alcalde y de evitarle a Cali una nueva hecatombe.