La ‘Petroneta’, con sobrecupo

Junio 30, 2022

2022-06-30

Diego Martínez Lloreda

“Que no se vaya nadie de Colombia; trabajemos, trabajemos y trabajemos de manera alegre para servirle al país”.



Ese fue uno de los mensajes que transmitió el exmandatario Álvaro Uribe, al término de su reunión con el presidente electo Gustavo Petro. Que Uribe, uno de los mayores contradictores de Petro y que, en apariencia, tendría mucho que perder con este gobierno, haga ese llamado, tiene un inmenso valor.



No tanto como para calificar de histórico el encuentro de ambos líderes. Pero sí es importante que la cabeza del nuevo gobierno de los colombianos y Uribe, quien de seguro será uno de los jefes de la oposición, se sienten a dialogar civilizadamente sobre los problemas del país.



Ser contradictor no implica odiar a quien uno se opone. La oposición debe ser a las ideas y a los proyectos, no a las personas. Es algo que Petro y Uribe parecen haber entendido al cabo de mil peleas, choques, insultos y odios ociosos.



Esa reunión tampoco implica que Uribe y el Centro Democrático se vayan a sumar al llamado Acuerdo Nacional. El propio Uribe se lo dijo a Petro clarito: “Lo que podamos aprobar, lo haremos sin cálculo, gustosos, y en aquello que tengamos que discrepar, cuente con una oposición razonable”.



Esa es la palabra clave. Oposición responsable. Declararse como partido opositor no implica atacar todo lo que proponga el gobierno. Implica, simplemente, que no se le da un cheque en blanco al Gobierno y que, como hay diferencias de fondo sobre la forma en que la derecha y la izquierda piensan que se deben resolver los problemas del país, es natural que se presenten disensos en muchos frentes.



Por el bien de la democracia colombiana ojalá haya oposición y ojalá que sea responsable. Entre otras cosas, ese no fue el tipo de oposición que hizo Petro en los últimos cuatro años. El hoy presidente electo hizo una oposición sucia y rastrera y utilizó todos los recursos que tuvo a su alcance para desacreditar al gobierno Duque. Incluso llegó a alentar el levantamiento social y los desórdenes que se produjeron durante el paro del año pasado. Uno perdona, pero no olvida.



No nos asustemos, pues, si el Centro Democrático se declara en oposición. Se requiere de un partido que haga el control político y que obligue al Gobierno a presentar proyectos sustentados y viables.

Pertenezco al inmenso contingente de colombianos que quedó en ‘shock’ con el triunfo de Petro. Ello no obsta para que reconozca que el nuevo presidente, con los nombramientos que ha anunciado y con los acercamientos que ha tenido, va en el camino correcto y está dejando la sensación de que va a gobernar con pragmatismo y generosidad y no guiado por un fanatismo ideológico.



En verdad lo que más deseo en este momento es haberme equivocado en la percepción que he tenido de Gustavo Petro como un hombre radical, amargado y que obra guiado por sus odios y amores.



Lo que no quiere decir que me haya subido a la ‘Petroneta’ como tantos oportunistas han hecho en los últimos días. Yo me bajo de ese bus porque aspiro a hacer una oposición responsable, que no tenga el fin de tirarse el gobierno, sino de ayudar al país.