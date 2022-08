¿Iván el pésimo?

Agosto 04, 2022 - 11:55 p. m.

2022-08-04

Por:

Diego Martínez Lloreda

“Pésimo”. Esto es lo que responde mucha gente cuando se le pregunta cómo le pareció el gobierno de Iván Duque.



El 99% de los que le dan ese calificativo no saben responder por qué les pareció tan malo el gobierno que termina este domingo. Simplemente responden como un loro lo que han oído decir.



La imagen negativa de esta administración se debe, en buena parte, a la oposición mentirosa e irresponsable que le hizo Gustavo Petro, quien la noche que admitió su derrota frente a Duque, hace 4 años, anunció que al día siguiente saldría a la calle a oponerse, de todas las formas posibles, al entonces nuevo gobierno.



Y cumplió su amenaza, basando su estrategia en la máxima de Joseph Goebels, cerebro propagandístico del nazismo: “Una mentira repetida mil veces termina por volverse una verdad”.



A eso fue a lo que se dedicó Petro en estos cuatro años. A decir medias verdades y mentiras totales. Hay que decir que su plan le resultó y por eso el próximo domingo asume la Presidencia. Lo paradójico es que ahora que se cambiaron los roles y le toca gobernar, reclama que le hagan una oposición “responsable”.



Pero si uno se remite a los hechos, Duque tuvo más aciertos que errores, sobre todo en los retos más complejos que afrontó, como la pandemia por covid.



En efecto, en el Ranking de Resiliencia Covid que realiza la prestigiosa analizadora de riesgos Bloomberg, Colombia ocupa el puesto número 12 a nivel mundial, por encima de países como Bélgica, Francia, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos, entre muchos otros. De hecho, el país lidera el escalafón a nivel continental, junto con Canadá, que es séptima.



Bloomberg destaca que las naciones que están en los primeros lugares de ese escalafón han realizado todos los esfuerzos con el fin de “reanudar la actividad económica y social como si fuera 2019”.



Como dice Bloomberg, Colombia es de los países del mundo que más rápido se recuperó de los efectos de la pandemia. Tanto a nivel de la salud como en lo económico. En la lucha contra el virus se logró vacunar, al menos con una dosis, al 80% de la población y con segunda dosis, a más del 50%.



En lo económico, el PIB nacional creció más del 10% en el 2021, uno de los más altos crecimientos en todo el mundo. Otro éxito del gobierno Duque es la reducción en el desempleo, que a mediados del 2020, en plena pandemia afectaba al 28% de la población y hoy cobija al 11%, porcentaje similar al que existía antes de pandemia.



No voy a hacer un inventario de los logros de Duque en temas como la infraestructura, el impulso a la construcción de vivienda, la educación, la lucha contra los cultivos ilícitos y la neutralización de jefes del narcotráfico como Otoniel.



Lo que quiero destacar es que Duque le dio dignidad al cargo, siempre mantuvo una actitud ponderada , no se salió de casillas ni irrespetó a nadie, ni siquiera a sus más encarnizados opositores.



Por supuesto, este gobierno cometió errores, como todos. Por ejemplo, la reacción frente al otro gran desafío que enfrentó, el paro nacional del año pasado, fue lenta y tibia. Ahí faltó firmeza y se permitió que un puñado de radicales paralizara el país. Aunque hay que decir que los mandatarios locales, en especial Jorge Iván Ospina, tampoco colaboraron.



Lo cierto es que a los mandatarios la historia los califica de acuerdo a como manejaron el mayor reto que afrontaron. A Churchill, por ejemplo, se le recuerda por haber llevado a su país a la victoria en la Segunda Guerra Mundial. E Iván Duque salió muy bien librado del principal desafío que enfrentó: el manejo de la peor pandemia que conoció la humanidad en cien años.