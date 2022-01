Iglesias y Petro

Enero 13, 2022 - 11:55 p. m.

2022-01-13

Por:

Diego Martínez Lloreda

Para entender el recibimiento de Jefe de Estado que le dio el Gobierno español a Gustavo Petro, en su reciente visita a Madrid, hay que escarbar un poco en la compleja realidad política del país ibérico.



Muchos en nuestro país están convencidos de que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno Español, y varios miembros de su gabinete le dieron bienvenida de prócer al hombre de la Colombia Humana por cuestión de afinidades políticas (Sánchez es el jefe del Psoe, partido de corte socialdemócrata y Petro se puso el traje de socialdemócrata en esas reuniones).



Pero me temo que el cálido recibimiento a Petro en Madrid se debe a otro factor, clave en la política española. Ocurre que en las elecciones generales del 2020, Sánchez no alcanzó los votos suficientes para ser investido presidente, por lo cual debió hacer una alianza para acceder al poder. Y la hizo con el partido Podemos.



Esta colectividad sí es de extrema izquierda, así lo han calificado medios tan prestigiosos como el Financial Times. Y el líder histórico de Podemos ha sido Pablo Iglesias un izquierdista radical, estilo Petro. Por lo cual entre ambos debe existir una gran empatía.



Pero los vínculos de Petro y Podemos van más allá, porque el partido de Iglesias ha sido señalado de ser muy cercano al chavismo. Como lo ha sido Petro, así se empeñe en negarlo.



En septiembre del año anterior, el ex general venezolano Hugo Carvajal, quien en su momento fue muy cercano a Hugo Chávez y está detenido en Madrid en espera de ser extraditado a EE.UU., denunció ante la Justicia española el financiamiento irregular que el chavismo ha realizado a varias colectividades europeas.



El ‘Pollo’ Carvajal declaró que el partido Podemos recibió financiamiento por parte del gobierno chavista, a través de la petrolera estatal Pdvsa. Para sustentar su denuncia, Carvajal presentó un documento de 2008, firmado por Hugo Chávez, que demuestra el pago de 6,7 millones de dólares a la Fundación CEPS (cercana a Podemos) con el objetivo de propiciar un “cambio político” en España afín a la revolución Bolivariana.



Carvajal también entregó una copia de una orden de pago girada por Nicolás Maduro en 2013 para abonar 143.000 dólares a líderes políticos de Podemos.



De acuerdo con las declaraciones de Carvajal, el chavismo desde hace rato, está invirtiendo para ayudar a agrupaciones afines, de diversos países, a posesionarse en el espectro político.



Y si metió la mano en las elecciones de un país lejano a sus intereses más apremiantes, cómo no lo va a hacer en Colombia. El sueño dorado de Nicolás Maduro es tener un gobierno ‘amigo’ en el país con el que Venezuela comparte 2000 kilómetros de frontera. Un gobierno como el de Petro.



De todas formas, dada la cercanía entre Podemos y el chavismo es fácil deducir quién hizo el lobby para que Petro fuera atendido en España de tan espléndida manera.



Al mismo tiempo, los colombianos quedamos avisados del rol muy activo que está desempeñando el gobierno de Venezuela para apoyar a Petro en su aspiración de ser presidente de Colombia.



Maduro tiene claro que una oportunidad así de tener un socio en el Palacio de Nariño no se le vuelve a presentar.



Y por eso, se jugará sus restos con ese propósito.

​Sigue en Twitter @dimartillo