¿Francia suma o resta?

Gustavo Petro no quería que su fórmula vicepresidencial fuera Francia Márquez. Por eso tardó en escogerla.



No se puede desconocer que Petro es un político sagaz, que tenía claro que la escogencia de su vicepresidente era la ocasión ideal para que su candidatura se viera menos radical y de aproximarla al centro.



Pero fue tanta la presión que ejercieron al interior del Pacto personajes como Alexánder López, que a este no le quedó otro camino que seleccionar a Francia. Lo que desde el punto de vista simbólico tiene un valor, por lo que ella representa como mujer afro y líder social.



Pero como a la Presidencia se llega a punta de votos y no de símbolos, había que seleccionar a alguien que ayude a sumar. Y los 783.160 votos que sacó Francia en la consulta son petristas, independiente de quien fuera el coequipero del candidato del Pacto Histórico. Esos ya estaban garantizados.



Era claro, pues, que Francia no le iba sumar votos al Pacto. Lo que no sabíamos era que le iba a restar. Que fue lo que hizo al emprenderla contra César Gaviria en el discurso de aceptación de su nombramiento. Con esa actitud, desbarató de tajo los esfuerzos que venía haciendo Petro para conquistar al expresidente y a su partido.



Petro tiene claro que con los votos de la izquierda no le alcanza para llegar a la Presidencia. Por eso la llegada del partido Liberal a esa coalición era una jugada clave. Primero por los votos que pueda aportar el trapo rojo: en las pasadas elecciones legislativas, obtuvieron 2.074.408 votos, la tercera votación para el Senado.



Pero el aterrizaje del liberalismo en el Pacto no solo aportaría votos. También aproximaba esa candidatura al centro, la hacía ver menos radical.



La elección de Francia Márquez, al contrario, radicaliza aún más a la fórmula del Pacto. Y tras su andanada contra el Jefe del liberalismo, peor.

De ahí el esfuerzo que están haciendo los exliberales del Pacto, Roy y Benedetti, para reconstruir los puentes que Francia dinamitó.



Francia se siente más importante que Petro. Por eso va a ser un dolor de cabeza en lo que queda de campaña.



Ni hablar si la candidatura de Petro triunfa. Cómo ‘Vice’ Francia sería una rueda suelta, que haría su parecer, olvidando que ella es la segunda a bordo y no la capitana del barco.



Y con la arrogancia de la que Petro ha hecho gala, no creo que esté dispuesto a dejarse ‘ningunear’, con lo que se puede augurar que el ‘matrimonio’ de esta pareja sería fugaz y el divorcio, doloroso.



Hizo bien Federico Gutiérrez en dejar que sus contrincantes destaparan sus cartas vicepresidenciales primero. Él sí debe aprovechar la escogencia de su ‘vice’ para ampliar el espectro de su candidatura.

Una mujer, costeña o del Pacífico, de centro o, incluso, de izquierda moderada, sería una buena compañera para el candidato del Equipo Colombia.



Lo cierto es que el Pacto Histórico se equivocó con la elección de Francia Márquez. Un error tan grave que bien puede costarle la Presidencia.



PD: A quienes dicen que es castiza la palabra ‘mayora’, que Francia Márquez pronunció en su discurso, haciendo referencia a mujeres mayores, les informó que la RAE sí acepta ese término, pero como “esposa” del mayor y lo califica como palabra en desuso.

