Fico, el Presidente; Rodolfo, el candidato

Mayo 26, 2022 - 11:55 p. m.

2022-05-26

Por:

Diego Martínez Lloreda

Este domingo votaré para la Presidencia por Fico Gutiérrez porque considero que, en la actual baraja de aspirantes a ese cargo, es quien está más preparado para asumir las riendas del país. Y además porque creo que con él en la Presidencia, no corren peligro la democracia, ni el estado de derecho.



Pero como amor no quita conocimiento, tengo que decir que la campaña de Fico me ha parecido floja. En primer lugar, no ha logrado posicionar una bandera con la cual la gente lo identifique.



Me explico. En el 2002, Álvaro Uribe fue elegido con la bandera de la seguridad. Y en el 2014, Juan Manuel Santos triunfó porque se adueñó de la causa de la paz. Y en Estados Unidos Trump llegó a la Presidencia con un solo y explícito mensaje: “Volvamos a hacer grande a América”.



Para no ir más lejos, en la actual contienda, Petro logró posicionarse como el enarbolado del cambio, mientras Rodolfo Hernández se apropió de la lucha contra la corrupción.



Entre otras cosas, estoy convencido de que la de Rodolfo Hernández ha sido la campaña mejor manejada en la actual disputa por la Presidencia.



En la mayoría de las encuestas, los colombianos identifican la corrupción como el mayor problema del país. Hernández, o quien esté detrás de él, se percató de esa realidad y decidió centrar su mensaje en ese tema.



Los sesudos analistas políticos dicen que Hernández es monotemático, que no habla sino de la corrupción. Pero eso que ellos aprecian como una falla, el pueblo lo considera un síntoma de coherencia y determinación.



Ese no es el único valor agregado de Hernández como candidato. Otro plus del ingeniero es que, en un país que está mamado con el centralismo, él es un provinciano legítimo.



Además, es políticamente incorrecto: desparpajado e irreverente, le sabe llegar a la gente. Y no tiene el respaldo de esos partidos desprestigiados que el electorado repudia.



Un aporte positivo de Hernández fue que le quitó la exclusividad de la causa del cambio a Petro. Con lo cual, quienes quieren un cambio político en el país tienen una opción diferente al candidato del Pacto Histórico.



Mejor dicho, independiente de lo que ocurra el domingo, el exalcalde de Bucaramanga es el fenómeno político de esta campaña. Y las encuestas así lo reflejan. Es más, estoy convencido de que en segunda vuelta, el ingeniero bumangués tendría mucha más posibilidad que Fico de ganarle a Petro.



Simplemente porque Hernández no carga con el Inri de ser uribista y el candidato del continuismo. Esa marca, cierta o no, el petrismo logró endosársela a Fico.



Insisto, estoy convencido de que Fico Gutiérrez tiene un perfil más adecuado que Hernández --y que todos sus demás rivales-- para ser Presidente. Y por eso, el domingo votaré por él.



Sólo resta esperar a ver quién ‘clasifica’ a la segunda vuelta --no duden que la habrá-- para decidir por quién votaremos en esa instancia definitiva.



Como ya lo dije en una columna anterior, en el caso de que lleguen a esa instancia Hernández y Petro, votaré por el santandereano, porque por mal gobernante que resulte, al menos sé cuando se irá de la Presidencia.



Sigue en Twitter @dimartillo