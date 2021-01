El gran hermano

Enero 21, 2021 - 11:55 p. m. 2021-01-21 Por: Diego Martínez Lloreda

Fidel Castro tuvo a Raúl, quién lo sucedió en el poder; Nicolás Maduro tiene a Cilia Flórez, su esposa, quien fue presidenta de esa pantomima llamada Asamblea Nacional Constituyente; Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua tiene a Rosario Murillo, su pareja, quien además de bruja, es la vicepresidente del país; Néstor Kirchner tuvo a Cristina, su esposa, a quien le entregó el poder cuando terminó su mandato...



Está claro que la izquierda latinoamericana es muy aficionada al nepotismo. O si lo prefieren, a gobernar en familia. Jorge Iván Ospina parece no escapar a ese fenómeno. Desde su administración pasada, sus hermanos Diego y Mauricio tuvieron un gran poder y una gran injerencia.



Con una diferencia con los otros gobernantes latinoamericanos: mientras los parientes de los mandatarios de otros países tienen cargos y actúan de cara a la opinión pública, los hermanos de Ospina no tienen puesto alguno: actúan en la sombra.



En Ospina I el hombre de confianza del alcalde era Diego, quizás porque Mauricio estaba en el Senado, a donde llegó con una gran votación, a pesar de ser prácticamente un desconocido. Pero era el hermano del Alcalde.



Ahora parece que el hombre del poder detrás del trono es Mauricio. Incluso, tiene cuota en el gabinete, Carlos Alberto Rojas, secretario de Seguridad. Varias denuncias que han llegado a mis manos, muy bien documentadas, apuntan a que Mauricio tiene una gran capacidad de decisión en la contratación del Municipio.



Señalan esas denuncias que el Alcalde le quitó la contratación a las secretarías de Desarrollo Económico y de Bienestar Social para entregársela a Mauricio. Ello ocurrió en plena pandemia, cuando estas secretarías tenían, en buena parte, la misión de repartir las ayudas para las familias más vulnerables de la ciudad.



Precisamente una de las investigaciones que adelanta la Procuraduría es por la compra de un paquete de ayudas alimentarias adquiridas hacia mediados del 2020, a un costo, al parecer, muy superior a los precios del mercado.



La intervención de Mauricio en estas dependencias llegó al punto de que Fabiola Perdomo y Argemiro Cortés, a quienes considero funcionarios eficientes y rectos, parecen decididos a dar un paso al costado.



Argemiro ya admitió su renuncia públicamente y argumentó para justificar su decisión que está cansado y que quiere regresar a la vida académica porque “yo no soy un político”.



Obviamente, él que es una persona leal, no va a salir a contar las verdaderas razones por las cuales se va. Fabiola, por su parte, no ha hablado pero todo indica que su salida del gabinete de Ospina es inminente.



De todas las denuncias y las quejas que hay contra el Alcalde lo que más grave me parece es esa intervención de sus hermanos en el Municipio. Ospina tiene que entender que los caleños lo eligieron a él y no a su clan familiar.



El hastío llegó al punto que una de las más cercanas amigas de Jorge Iván, la exministra Mariana Garcés en una columna de las 2orillas, le jaló las orejas y manifestó que “Ospina manifiesta que quiere ser el alcalde reflexivo. Para eso es necesario oír a sus contradictores, rodearse mejor, ser proclive a la crítica, trabajar en equipo y tener espacio para sus colaboradores”.



Consejos válidos a los que yo agregaría marginar definitivamente a sus hermanos de los temas del Municipio.



Sigue en Twitter @dimartillo