¿Cabal, la antipetro?

Octubre 21, 2021 - 11:55 p. m.

2021-10-21

Por:

Diego Martínez Lloreda

Es una posibilidad real. Gustavo Petro lidera con amplitud todas las encuestas; lleva más de diez años en campaña, ha armado una sólida organización, políticos tradicionales se le han arrimado a su candidatura.

Es cierto que, hasta el techo del hombre de la Colombia Humana en las encuestas parece ser el 30%, con lo cual no le alcanzaría para llegar a la Presidencia. Pero es un buen plante de arranque.



También es cierto que a Petro lo conoce el 99% de los electores y sólo uno de cada tres parece dispuesto a votar por él.



La mayoría de los no petristas está fresqueada porque existe la segunda vuelta presidencial. Y creen que en ese balotaje el rival de Petro terminará derrotándolo, dados los temores que desata este hombre entre buena parte de los colombianos.



Mejor dicho, creen que sea quien sea el rival de Petro en esa segunda vuelta, el exalcalde de Bogotá será inexorablemente derrotado.

Se equivocan. Dependerá en buena parte de quién es el rival de Petro en esa instancia, para que pierda o gane.



Por eso quienes ven con pavor la posibilidad de tener a este personaje en la Presidencia tienen, tenemos que ser muy estratégicos para buscar ese contrincante.



Por ejemplo, serían un craso error escoger a una persona como María Fernanda Cabal, nombre que llama mucho la atención en ciertos sectores dirigenciales.



No voy a entrar en la discusión de si la Cabal tiene o no el país en la cabeza o si está preparada para manejar la seguridad o si tiene los pantalones bien amarrados.



El problema de la senadora no es lo que es sino lo que representa. En amplios sectores del país es vista como una candidata de extrema derecha. Y así como Petro asusta a muchos, Maria Feranda atemoriza a otros tantos.



Ella es una candidata de nicho que cuenta con una votación fiel, como Petro, pero le costaría mucho trabajo conseguir votos del centro o de otros sectores.



La gente tiene su momento y me parece que este no es el de María Fernanda Cabal. Muchos votantes de centro izquierda, a los que Petro no los convence, en un eventual enfrentamiento Cabal-Petro preferirían irse con el hombre de la Colombia Humana.



La clave para vencer a Petro es escoger un candidato de centro, que le dé tranquilidad al electorado y que pueda sumar votos de diversos sectores.



Y aspirantes con ese perfil hay: Alejandro Gaviria, Federico Gutierrez, Juan Manuel Galán, entre otros.



Esos aspirantes no marcan mucho en las encuestas en este momento.

Pero no porque no le gusten a la gente sino porque no los conocen. En la medida en que su conocimiento suba, su favoboralidad también lo hará.



Las consultas interpartidistas del 18 de marzo serán claves. Porque quienes las ganen van a quedar muy bien posicionados, a pocos meses de los comicios.



Y ojalá haya varias consultas porque está claro que lo más probable es que el próximo Presidente de Colombia saldrá de una coalición que sea capaz de sumar votos de diferentes sectores.



Petro no está elegido presidente, como él cree. Pero sí puede llegar a serlo. Eso hay que tenerlo claro.



Por ello, insisto, hay que llevar a segunda vuelta a un candidato que sume y no a uno que divida.

​Sigue en Twitter @dimartillo