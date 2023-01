Hacer ver, provocar y agitar

Enero 14, 2023 - 11:30 p. m.

2023-01-14

Por:

Claudia Blum

El concepto de museo es dinámico y hoy sigue su evolución. La palabra museum surge por primera vez de una colección del Siglo XVI y proviene del griego mouseion, que apareció como institución fundada por Ptolomeo en Alejandría en el siglo III a. de C. Durante la segunda mitad del Siglo XVIII y la primera del XIX se precisó el concepto moderno de museo, sucesor de colecciones de curiosidades formadas en los siglos XVI y XVII por élites que ejercían el saber y el poder, como la monarquía, la aristocracia y la Iglesia.



Los museos se centran en las colecciones de piezas que requieren protección cuidadosa. Son objetos agrupados para recordar el pasado, ya sea por amor al arte, mecenazgo, deseo de perdurar en la memoria, propensión a la propiedad… Con el tiempo, se convirtieron en fuente de divulgación cultural; mostraban lo exótico de otras culturas mientras generaban visiones diferenciadas conforme a las épocas coloniales que se vivían. Así, reflejaban tensiones políticas entre civilizaciones, las dominantes y las que eran conquistadas.



Durante los dos últimos siglos, en el XX y lo corrido del XXI, la evolución del concepto ha sido permanente. Su liderazgo cultural se ha diversificado según las estructuras sociales de cada sociedad. De igual forma, los museos se abren para hacer visibles realidades políticas y culturales presentes. Ejemplo de ello, son los que resaltan creaciones de pueblos indígenas, afrodescendientes y etnias de nuestros países, invisibles por mucho tiempo; o asuntos sociales como temas de género, memoria histórica de conflictos o asuntos ambientales.



La exposición ‘Hacer ver’ que exhibe La Tertulia comprende piezas de su colección permanente que constituyen un patrimonio único y reflejan la evolución de nuestro entorno por más de medio siglo.



La exposición, preparada de manera impecable por Melissa Aguilar, curadora de La Tertulia, en colaboración con los curadores Mónica Restrepo y Nicolás Bonilla, nos permite reconocer el papel que el Museo ha jugado para la ciudad.



Por sus salas han pasado expresiones de momentos políticos del país, región y ciudad abordados por el arte. Cali ha sido líder en innovación y creación en artes plásticas y visuales. Y la Tertulia evidencia esa tradición.



Con esta muestra el museo nos transmite una visión sobre vida natural y entornos no urbanos, con piezas que recrean el ambiente tropical, caballos, vacas, gallinazos y otros animales que hacen parte de nuestros paisajes y que amerita redescubrir. Obras que cobran vigencia al dar valor a nuestra fauna y flora, a la biodiversidad que creíamos inagotable.



Como otros museos, la Tertulia ha reunido información sobre seres extraños: monstruos y figuras anormales hacen parte de su colección de piezas.



Así mismo, es un museo moderno que enfatiza la diversidad cultural. Parte de la exposición contribuye a que el espectador la revalore y reconozca que somos un país multicultural. Pluralidad que está en la esencia de nuestra identidad como Nación, y que debe ser destacada no solo por museos, sino por todas las instituciones educativas y sociales.



De otro lado, están las realidades políticas. Aparecen temáticas de violencias y discriminación presentes en nuestra memoria. Y frente al liderazgo cultural en la ciudad, evidencia la particularidad de que la institución ha sido conducida por mujeres que participaron en su creación desde la década de 1950. Encontramos esa presencia femenina desde el impulso al museo hasta la expresión creativa de mujeres artistas que además asumieron voces políticas. Y destaca a partir de su colección el papel del museo en la historia de una comunidad, en la manifestación de su cultura, y en la educación de nuevas generaciones con un espíritu integral.



Invito a que la visiten, y ojalá en el futuro, como en todos los museos, en el espacio de la colección permanente se exhiban con periodicidad las piezas que han sido eje de la existencia y consolidación del museo, y en especial de la expresión artística de nuestras realidades sociales, políticas, estéticas y culturales.