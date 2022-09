Septiembre 01, 2022 - 11:45 p. m.

2022-09-01

Por:

Carlos Jiménez

‘Volver la vista atrás’, la más reciente novela de Juan Gabriel Vásquez, se ha convertido en un auténtico best seller: once ediciones, o mejor, reimpresiones, en menos de dos años. Y se comprende. Porque tal y como comentó la pintora Nancy Friedman en el muro de mi cuenta de Facebook: “Fuera de que es un libro excelentemente bien escrito, la vida de Cabrera se escribe solita de lo novelesca que es”.



Ella tiene razón porque esta novela, la octava en la copiosa bibliografía del escritor bogotano, no es, en estricto sensu, una novela, sino una biografía novelada de uno de los personajes más fascinantes de la política y de la cultura colombiana del último medio siglo.



Tal y como cuenta Vásquez, Sergio Cabrera es hijo de Fabio Cabrera, un actor y dramaturgo español, que huyendo del régimen franquista se refugió, junto con otros compatriotas en República Dominicana, antes de decidirse venir a Colombia, donde cumplió un papel destacado en el lanzamiento en los años 50 de la televisión colombiana. Se casó con señora de la burguesía de Medellín y por motivos poco menos que fortuitos fue invitado a formar parte del Instituto de Lenguas Extranjeras de China. Se trasladó a Beijing con su familia, ofreciéndole así a Sergio y a su hermana la oportunidad de participar activamente y en la condición de guardias rojos en la revolución cultural proletaria promovida por Mao en los años 60 del siglo pasado.



Una experiencia histórica memorable que politizaría hasta tal punto a estos dos adolescentes que decidieron venir a Colombia e incorporarse a las filas del Epl, un grupo guerrillero decidido a replicar, a pie juntillas y en tierra caliente, la experiencia de la guerra de liberación china.

Fracasaron como es bien sabido, pero antes de que lo hicieran, Sergio y su hermana se habían decepcionado lo suficiente como para abandonar la militancia e incorporarse a la vida civil.



Sergio - que había sido en China asistente del legendario Joris Ivens - se hizo director de cine y de series de televisión, entre ellas la que dedicó a la vida y obra del cómico Jaime Garzón. Por último, decidió explorar las posibilidades de la ópera. Su nombramiento como embajador de Colombia en China lo sorprendió a punto de estrenar su versión wayu de ‘El elixir de amor’, la ópera que Gaetano Donizetti situó en el país vasco. Estos son los capítulos que ahora le faltan a la novela de Vásquez y que tendrá que incorporar en un epílogo.