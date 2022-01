Los aportes de África

Enero 06, 2022 - 11:45 p. m.

2022-01-06

Por:

Carlos Jiménez

En el Museo Metropolitano de Nueva York está abierta una exposición que representa un nuevo paso adelante en el reconocimiento de los decisivos aportes de África a la historia de la humanidad que tantos se empeñan en silenciar y olvidar. Su título African Origins of Civilization es directamente un homenaje a Cheikh Anta Diop, el notable intelectual senegalés que dedicó su vida a demostrar las tesis que ahora el MET se esfuerza en ilustrar.



La primera es la de que el Antiguo Egipto era un país de negros y que, por lo tanto, sus extraordinarios logros arquitectónicos, artísticos y religiosos, universalmente reconocidos, deben ser considerados como una sobresaliente demostración de la inagotable creatividad del conjunto de los africanos y no como una excepción en un continente condenado desde siempre al atraso y la barbarie.



El Egipto de los faraones no fue una isla prodigiosa sino, por el contrario, un órgano, privilegiado si se quiere, integrado plenamente en un organismo aún más extenso y complejo: África.



La segunda tesis es un corolario de la primera por cuanto afirma que los pueblos y las culturas del África Occidental han mantenido relaciones de intercambios e influencias mutuas con el Egipto de los faraones. Diop, quien en los años 40 del siglo pasado viajó a Francia con el propósito inicial de estudiar ciencias naturales, pronto cambió de orientación profesional y se dedicó a elaborar y probar las tesis antes mencionadas.



Nations Negres et culture, publicada en París en 1955, fue el primer resultado de sus investigaciones y Antériorité des civilisations Negres ¿Mythe ou Verité Historique? de 1967, una meticulosa refutación de las críticas formuladas a sus tesis. En 1974 se publicó en Chicago la traducción al inglés de ambos libros, reunida en un solo volumen titulado, como la exposición del MET, The African Origin of Civilization. Y subtitulada: Myth or Reality.



La obra de Diop hay que conectarla con las de otros investigadores que igualmente han dinamitado los fundamentos intelectuales del desprecio a África exhibido por los conquistadores europeos dados al saqueo del continente cuna del género humano. El primero Martín Bernal, autor de Atenea Negra, la obra que sacó a la luz el aporte egipcio a la forja de la cultura griega clásica. Los segundos son Messod y Roger Sabbah, autores de Les secrets de l´exode que revela el origen egipcio del pueblo hebreo.

