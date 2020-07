El gran putas

Julio 23, 2020 - 11:45 p. m. 2020-07-23 Por: Carlos Jiménez

Es el título del documental dedicado a Manuel Zapata Olivella que reconstruye de manera muy sincopada la vida y la obra de uno de los escritores e investigadores colombianos más importantes del Siglo XX. Importante tanto por la calidad y el volumen de su trabajo literario como por su indomable esfuerzo por rescatar de la exclusión y el olvido a nuestras raíces africanas y por reivindicar la cultura popular de la que las mismas forman una parte medular.



Acerca de este entrelazamiento el documental aporta abundantes pruebas, entre las que destaca el testimonio de su hermana Delia sobre el moroso peregrinar de ambos por las aldeas y pueblos de las dilatadas llanuras de la Costa en busca de los intérpretes, los bailarines y los narradores que aún mantenían vivas las músicas y las tradiciones orales.



También nos informa de su trabajo de investigación en las comunidades afro del sur del Valle y el Norte del Cauca que le permitió, entre otras cosas, el descubrimiento de una cantante prodigiosa: Leonor González Mina. Recupera así mismo imágenes de la película filmada durante su navegación por los anchos ríos del Pacífico, el ‘Litoral recóndito’ como lo calificó Sofonías Yacup. Y cita tanto al Instituto Popular de Cultura de Cali como al conjunto de danzas folclóricas de Delia Zapata, tan notable.



Pero Zapata no fue solo un destacado investigador del folclor ni el autor de novelas como Tierra mojada, Chambacú, Corral de Negros o en Chimá nace un santo. Ni el empecinado editor, junto con Rosa Bosch, de Letras Nacionales, la revista que permitió a Oscar Collazos, Roberto Burgos Cantor o Umberto Valverde el despliegue de su carrera literaria. Es también el autor de Changó, el gran putas, obra inclasificable, novela que es al mismo tiempo épica, alegoría y leyenda, con la que él quiso reconstruir imaginariamente la columna vertebral de la historia de los afros en América, desde los oprobiosos inicios de la esclavitud moderna hasta los movimientos de liberación negros de los años 60/70 en los Estados Unidos de América. Y que a su modo es un condensado de la turbulenta trayectoria vital y no solamente literaria de Zapata. Como lo muestra el documental, donde él aparece como un viajero infatigable por el ancho mundo y no solo por nuestra ensimismada geografía.



El director es Marino Aguado Varela, la banda sonora de Alberto Guzmán y el autor intelectual es Darío Henao. Está en Vimeo.