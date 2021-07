Julio 17, 2021 - 11:00 p. m.

2021-07-17

Por:

Carlos E. Climent

La pandemia y el subsecuente estallido han generado rabia, miedo y una sensación de injusticia que han producido un desengaño que amenaza con arrasarlo todo.



Agravan esta situación, como siempre, los gobernantes, políticos y funcionarios mezquinos, que buscan el poder para lograr sus propios objetivos, a través de la manipulación y la mentira.



La manera de evitar que la desesperanza lleve a la desesperación y esta a una mayor desestabilización social es aportar soluciones realizables, prácticas y creíbles a los problemas más punzantes, de manera pronta y oportuna.



La relativa tranquilidad que se está viviendo después de pasada la primera ola de protestas representa una calma más aparente que real, y puede ser pasajera. Una desilusión que nazca de promesas incumplidas podría traer destructivas consecuencias.



La alternativa es unir fuerzas y conformar grupos de ciudadanos bien intencionados que puedan trabajar en equipo, pues el Estado ha demostrado ser bastante ineficiente para remediar la incertidumbre. La sociedad civil no se había apersonado de lo que le correspondía, tal vez, porque no había visto tan clara la dimensión del descontento y porque no sabía que en sus manos podía estar la solución.



Tres ejemplos puntuales, en pleno desarrollo en Cali, muestran la capacidad de respuesta de una región decidida a trabajarle generosamente a las soluciones creíbles:





*Compromiso Valle. Es el resultado de un proceso de escucha activa y construcción colectiva, en el que ciudadanos y empresarios se han unido para aportar y sumar a la trasformación social de nuestro territorio. A la fecha, se han recogido cerca de $40.000 millones para apoyar la ampliación de los comedores comunitarios de Cali, la mejoría de la empleabilidad, así como los planes de emprendimiento y ayuda para realizar contactos comerciales y programas educativos, entre otras actividades.



*Equipo Cali Mediación. Un esfuerzo admirable de representantes de la arquidiócesis, Propacífico, universidades, empresarios, fundaciones y muchas personas, que trabajan a diario de manera desinteresada para presentar soluciones prácticas a los graves problemas sociales de la región. Están llevando un mensaje de no violencia, escuchan a los jóvenes, buscan alianzas y realizan una sofisticada coordinación entre las distintas partes comprometidas, que en conjunto han logrado que la ciudad respire un ambiente diferente.



*Pre-Icfes p’al barrio. Aspira a mejorar las posibilidades para ingresar a programas de educación tecnológica y profesional. Este trabajo voluntario, realizado gratuitamente por distintos profesionales y estudiantes de último año de universidades colombianas, requiere de ayuda tecnológica para mejorar la plataforma, la conectividad y las condiciones de comunicación de los estudiantes. Con enormes dificultades y con solo dos semanas de iniciado, tiene más de 2000 personas que están siguiendo las clases en las redes sociales. (Nota: Si alguien tiene interés en informarse en detalle y quiere contribuir a esta causa, puede contactar a Jessica López al 300 5415539 o a Indira Arroyo, móvil: 3128027104).