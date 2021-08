Un solo mundo

Agosto 04, 2021 - 11:35 p. m.

2021-08-04

Por:

Benjamin Barney Caldas

Señala Jeffrey D. Sachs que los espectaculares éxitos de la globalización durante los dos últimos siglos también han generado nuevos y profundos problemas: “el cambio climático inducido por el hombre, la destrucción masiva de la biodiversidad y la grave contaminación del aire, los suelos, el agua dulce y los océanos” y que surgirá otro conjunto de desafíos por los rápidos cambios demográficos: “el tamaño de la población mundial, su estructura de edad, su distribución por regiones y la proporción del mundo que vive en áreas urbanas frente a la que vive en áreas rurales.” (Las edades de la globalización, 2020, p. 216). Una “Edad Digital” que enfrenta tres grandes riesgos:



El primero es el aumento drástico y desestabilizador de la desigualdad económica, paradójicamente en un momento en que la tecnología promete acabar con la pobreza, pues los beneficios del crecimiento económico no se están compartiendo equitativamente en muchos países, en los que muchos trabajos están siendo reemplazados por robots y la inteligencia artificial, al mismo tiempo que aumenta en ellos una meritocracia cada vez mejor pagada e ingresos que poco se redistribuyen (p. 234). Realidad ampliamente estudiada por Michael J. Sandel en “La tiranía del mérito /¿Qué ha sido del bien común?”, 2020.



El segundo es una devastadora crisis medioambiental que ha llevado en los dos últimos siglos de rápido crecimiento económico al calentamiento global debido al uso de combustibles fósiles y la ganadería extensiva que generan gases de efecto invernadero, la inmensa pérdida de biodiversidad con millones de especies en peligro de extinción, la deforestación de las selvas, la contaminación del aire, los suelos, el agua dulce y los mares, y las basuras y desechos (p. 234). Menos mal que existen alternativas como las propuestas por Bill Gates en “Cómo evitar un desastre climático / las soluciones que ya tenemos y los avances que aún necesitamos”, 2021.



El tercero es la posibilidad de una guerra en un mundo que está armado “hasta los dientes”, y muchos países con armas atómicas, pues no hay que olvidar que cada nueva etapa de la globalización, acompañada por profundos cambios geopolíticos, ha solido ir unida a la guerra, lo que lleva a exigir esfuerzos extraordinarios en los próximos años para consolidar la paz, dando un vuelco total a los contradictorios patrones de conflicto que han prevalecido a lo largo de la historia de la humanidad (p. 235). Y lo peor es que se está dando “El ocaso de la democracia/ La seducción del autoritarismo” como titula Anne Applebaum su pertinente libro de 2021.



Finalmente propone Sachs cinco conceptos que pueden ayudar a la urgente gestión de la globalización (p. 248): un desarrollo sostenible que incluya objetivos económicos, sociales y medioambientales; una socialdemocracia inclusiva y participativa de la vida política y económica; una “subsidiaridad” para resolver los problemas en el nivel adecuado de la gobernanza; la reforma de la ONU integrándola con ocho regiones (p. 260); y un mundo seguro para la diversidad. Y no sobra agregar que hay que contar con un pensamiento basado en la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso, propuesto por Steven Pinker en su pertinente libro “En defensa de la Ilustración”, 2018.

​Sigue en Twitter @BarneyCaldas