Un norte para la Quinta

Noviembre 02, 2022 - 11:35 p. m.

2022-11-02

Por:

Benjamin Barney Caldas

Como ya se dijo hace ocho años en esta columna (La Quinta, 16/08/2016) viniendo del sur la Cl. 5ª se topa con la Av. Colombia, obligando a voltear por la Cl. 4ª hacia el Oeste e iniciar un zigzag para poder pasar al otro lado del río y llegar a la antes llamada Plazoleta del Correo, y seguir por la Av. 6ª N al norte de Cali. O bajar hacia el paso subterráneo de la Av. Colombia, seguir hacia el este y salir más adelante por la Cl. 15ª N hasta la Av. 6ª N. El trancón que se forma desde San Fernando, donde muchos prefieren tomar la Av. de Circunvalación, llevó a proponer de nuevo (ya lo había hecho el Plan del Centro Global) hundir la Cl. 5ª entre la Cr. 10 y el paso subterráneo de Av. Colombia.



Al respecto hace tres semanas se señaló en Caliescribe.com (Despropósitos, 08/10/2020) que si bien dicho hundimiento permitiría unir a San Antonio con el Centro de la ciudad, que juntos constituyen su Centro Histórico, sería un despropósito invertir el sentido de las vías en ese trayecto, ya que si allí, con un separador alto, no representaría una molestia, llevaría a hacerlo también en la Cr. 10 hasta el par vial de las Cls. 25 y 26, y en este de la Terminal de Buses a la Cr.8, y a cambiar de sentido la Av. Colombia y la Cl. 4ª y otras vías, iniciando un indeseado efecto dominó por toda la ciudad, generando equívocos para el tránsito vehicular y los peatones, hasta que otro Alcalde lo pare.



En dicha columna se proponía una solución cruzando el paso subterráneo de la Av. Colombia y luego el río por un nuevo puente hasta el barrio El Centenario y con varios cruces después llegar a la Av. 6º N. Pero el arquitecto Samuel Cortés, presidente de la JAC de San Antonio, ha propuesto una mejor solución: un nuevo puente paralelo al que actualmente cruza el río Cali, para empatar la Cl. 5ª con la Cr.4ª N mediante una segunda calzada hasta la Plazoleta del Correo, donde con un giro a la izquierda, con semáforo, se empataría con la Av. 6ª N; semáforo que se podría evitar con un cruce subterráneo, que pasando por debajo de la Plazoleta del Correo empatara más adelante con la Av. 6ª N.



La Alcaldía, que al fin entendió que lo del hundimiento debe ser un concurso público, recurrió a la SCA, que se precipitó a abrirlo pese a estar limitado a su cubierta, llamada Bulevar de San Antonio (que no puede serlo) y ahora Paseo de Jovita al río, el que deberá aprobar el Ministerio de Cultura pues afecta al Centro Histórico. Y en lugar de resolver con supermanzanas y andenes amplios los problemas de San Antonio, la inversión del sentido de las vías vuelve un caos su acceso, ignorando su carácter residencial y patrimonial, cuya valoración la inició el arquitecto José Luis Giraldo hace años, y ahora lidera Jorge Gamboa, presidente de la Fundación de vecinos de San Antonio.



En conclusión, mientras no se ponga en marcha el nuevo eje urbano regional norte-sur de Cali a lo largo del par vial de las Cls. 25 y 26, con el tren de cercanías al medio por el actual corredor férreo, la continuidad de la Cl. 5ª hacia el norte es fundamental para mejorar la movilidad en la ciudad, y además la solución propuesta formaría parte del eje urbano regional oeste-este de Cali a lo largo del par vial conformado por las vías a las dos orillas del Río Cali. Que para dicho concurso se haya desconocido todo lo dicho arriba es muy preocupante, y si conociéndolo olímpicamente se lo pasa por alto, sería una nueva muestra de la falta de ética profesional de muchos arquitectos en el país.



Sigue en Twitter @BarneyCaldas