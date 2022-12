Los ejes verdes de Cali

Noviembre 30, 2022 - 11:35 p. m.

2022-11-30

Por:

Benjamin Barney Caldas

El zoológico de esta ciudad se diferencia de los más comunes en que está en un verde ambiente natural y al lado del jardín botánico y, juntos, a las dos orillas de la cuenca del ‘Río de la ciudad’ ahora llamado Río Cali. Es un amplio y grato lugar para caminar, mirar árboles, matas, flores y animales, y ver pájaros volar y oírlos cantar; y detenerse para hablar, comer y beber en sus discretas cafeterías. Qué maravilla que este grato y verde espacio se pudiera prolongar a lo largo del río hasta su desembocadura en el río Cauca, mediante paseos arborizados a cada lado, conformando una ancha alameda con un río en la mitad, única en el mundo. Sería el eje urbano y regional oeste-este de Cali.



Esta alameda se cruzaría con otra, la más larga del mundo, incluida en el eje norte-sur de la propuesta para los dos ejes urbano regionales de Cali, realizada por un grupo de profesionales, apoyados por la SMP de Cali, a lo largo del par vial de las calles 25 y 26, prolongándolas hasta Yumbo y Jamundí y con el tren de cercanías al medio. Su larguísima alameda iría acompañada por sendas filas de generadores eólicos, cuyos tamaños, verdes y flores variarían en cada cruce con las principales vías oeste-este de la ciudad, junto a los que se dispondría el equipamiento urbano y comercial necesario para constituir las centralidades de las ciudades en la ciudad que cerca han surgido espontáneamente.



Todas las salidas de Cali (a Yumbo, Palmira, Florida y Jamundí) tenían hermosas alamedas, con excepción de la Carretera al mar por obvias razones topográficas; eran caminos arbolados de los que ya hablaba Eustaquio Palacios en El Alférez Real, 1886, pese a que entonces aún no había samanes. Pero de esas largas alamedas no quedan sino algunas partes de solo algunas, y mientras que se proceda a recuperarlas hasta donde se pueda, considerando el cambio climático, lo más razonable sería iniciar dicha arborización con la alameda propuesta para el eje norte-sur; y ‘plantar’ en la opinión pública la idea de la del eje oeste-este, entre el piedemonte de la Cordillera Occidental y el río Cauca.



La gran ventaja de la alameda del eje norte-sur, es que se podría iniciar antes de todas las vías propuestas para dicho eje, pero teniéndolas en cuenta para que después no obstaculicen la realización de las mismas, independientemente de cuáles finalmente se hagan, y entonces no tener que talar árboles ya grandes. Justamente es lo que busca la propuesta de los dos ejes urbano regionales para Cali: que sean obras independientes pero complementarias y que, sobre todo, no se obstaculicen unas a otras (tren de cercanías, autopista urbana, par vial de la 25 y 26, dos ciclovías de doble sentido, zonas verdes, dos parques, y amplios andenes arborizados al lado de sendos pórticos de doble altura).



Con respecto al otro eje urbano regional, el oeste-este, desde el zoológico al río Cauca, este implica primero un anteproyecto del mismo para poder identificar los sectores en donde se podrían arborizar y ampliar los andenes, y cómo hacerlo para que conformen la alameda propuesta, y que las obras que está adelantando el Zoológico de Cali se integren a dicha propuesta. La gran ventaja de esta alameda, la más ancha del mundo y única con río, es que este ya corre sonoro al medio y en cambio aún no se oye pitar el tren de cercanías. En conclusión, se va tratar de reunir de nuevo a dicho grupo de profesionales preocupados por el futuro de Cali, para proponer las bases de dicho anteproyecto.