Comer en casa

El desayuno (¿des-ayuno?) es una buena nutrición con la que se inicia cada amanecer con las porciones adecuadas y en el momento indicado del día, es decir, temprano por la mañana, y de ahí que no este bien reemplazarlo por una colación más tarde o hacerlo a la carrera en la cocina para no llegar tarde a donde sea. Y el mejor lugar de la casa para desayunar, en los climas tropicales calientes o templados, es un balcón con vista sobre la ciudad y los paisajes que la rodean, o un corredor al lado de un bello patio con verde vegetación y flores de bellos colores, cantos de pájaros, loras que saludan, un espejo de agua que duplique todo, y con peces y tortugas claras, y el cielo arriba ojalá azul.



‘Las medias nueves’ es la colación de la media mañana que satisface el apetito y ayuda a mantener niveles de energía estables en el resto del día, y en general se realizan en las cafeterías de los sitios de trabajo o de estudio en donde desde luego se habla del trabajo o del estudio; o en locales públicos para encontrarse con otros y romper la mañana hablando de las noticias y los chismes más recientes. Pero las medias nueves en casa ameritan usar de nuevo un agradable lugar para ellas y no hacerlo nunca en el mismo sitio en donde se está trabajando o estudiando, ni con solo un café, ya que sin unos ricos pandebonos calientes las medias nueves no son tales, ¡apenas a medias!



El almuerzo aporta la energía que el cuerpo necesita para afrontar cualquier actividad, y en general también se realiza en las cafeterías de los sitios de trabajo o estudio, pero ya no se habla tanto del trabajo o el estudio, o son encuentros más formales en restaurantes. Para almorzar en casa es mejor hacerlo adentro donde en los climas calientes o templados está más fresco y en los fríos más calientes; y están los almuerzos de fin de semana, generalmente con familiares y amigos cercanos, los que se hacen más tarde y cuya conversación gira alrededor de las noticias… pero las de la familia, pues hasta hace no tantos años era mal visto hablar en la mesa de política o, peor, de dinero…



‘Las onces’ son la colación ¡hacia las cuatro de la tarde! Que refuerza con una buena dosis de nutrientes al organismo, pero lamentablemente es una palabra que se está perdiendo y la costumbre misma también; en ellas se comentan los planes para la noche o para el día siguiente. Pero en casa se pueden disfrutar mucho más ‘las onces’ un poco más tarde y afuera, ya sea en una terraza o en una azotea pues el sol ya se está poniendo y el atardecer se llena de colores y pasan frescas brisas. “Una tarde, tarde como las de mi país [el amplio, plano y verde valle alto del río Cauca], engalanada con nubes de color violeta y lampos de oro pálido...”, escribió Jorge Isaac en María.



La comida debe ser ligera, pero es importante para compartir y alimentarse sanamente en familia; mas cuando hay invitados ya es toda una ‘cena’, formal o no, y se hace más tarde y en una mesa bien puesta donde se come y se bebe mucho y se termina con un delicioso habano y un bajativo; en estas comidas hablan todos a la vez de viajes y lecturas recientes, eventos culturales o deportivos, noticias trasnochadas del mundo y del país y romances varios, y en las casas de antes incluso se bailaba. Pero ahora con frecuencia se ‘sale a comer’ con amigos y conocidos a restaurantes conocidos o de moda y así poder ver esos desconocidos, ellas sobre todo, que casi nunca se ven en casa.

