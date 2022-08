Agosto 06, 2022 - 11:25 p. m.

2022-08-06

Por:

Arquidiócesis de Cali

Hay un Evangelio que invita a no tener miedo a pesar de las dificultades que se experimenten (Mateo 14,22-36). Se trata de un hecho en el cual Jesús camina sobre las aguas y va hacia los discípulos que se encuentran asustados en una noche tormentosa en el lago de Galilea.



El miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. La palabra miedo proviene del término latino metus. Se trata de una alteración del ánimo que genera angustia ante un peligro o un eventual perjuicio. También funciona como un método de supervivencia ya que pone en alerta a las personas y los animales frente a una amenaza.



En los últimos años hemos experimentado un largo tiempo donde el miedo ha sido el protagonista: miedo al covid, miedo a la muerte, miedo al cambio, miedo al nuevo gobierno, miedo por lo que sucede con Ucrania, miedo frente al cambio climático y miedo hasta de salir a la calle por la permanente inseguridad que se vive en nuestras ciudades. Todo este miedo trae como consecuencia una terrible parálisis del corazón y una pérdida de la esperanza. San Pedro cuando tuvo miedo se hundió en ese profundo mar y tuvo que pedir la mano generosa de Jesús para ser salvado.



Hoy más que nunca resuenan las palabras proféticas del Maestro de Galilea: “No tengan miedo”. No se dejen llevar por el temor, no duden que “yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”. Esa es la palabra de uno que ha caminado sobre las aguas. En este caso, las aguas son signo de la muerte, y Jesús, caminando sobre esas aguas, se convierte en el vencedor de la muerte o sea de todo aquello que nos destruye y nos quita la paz.



Colombia necesita personas de fe, personas que tengan una mirada trascendental de la vida, personas que no se queden solo con una dimensión horizontal y una preocupación solo por lo material. El momento histórico que estamos viviendo debe ser leído como una gran oportunidad para crecer, para ser positivos y para animarnos unos a otros. No nos dejemos paralizar, al contrario, es el momento de construir nuestra nación y unas nuevas posibilidades para los que vienen en camino.



En este propósito no estamos solos. El Señor está con nosotros y nos sigue invitando a no tener miedo. Dios no quiere que nos hundamos y caigamos en el abismo de nuestros propios egoísmos. Sir charles Chaplin nos enseñó a vencer el miedo: “Luchad para vivir la vida, para sufrirla y para gozarla. La vida es maravillosa si no se le tiene miedo”.