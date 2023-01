Las bienaventuranzas

Enero 28, 2023 - 11:15 p. m.

2023-01-28

Por:

Arquidiócesis de Cali

Seguimos leyendo con esmero estos evangelios. Sin lugar a dudas es el corazón del evangelio de Mateo. Un texto extraordinario que nos invita a adentrarnos en el centro de la filosofía cristiana. Aquí está el retrato del verdadero seguidor de Jesús. Los mansos, los humildes, los que trabajan por la paz, los misericordiosos, los perseguidos ¿quieres saber qué tanto amas, sigues y estás comprometido con el Señor? Mira estos valores del evangelio que nos ponen en la cima, en el Tabor de Jesús. ¿Son estos los valores que adornan tu vida?



El mundo de hoy nos propone otra escala muy diferente. El orgullo, la opulencia, la prepotencia, la superioridad sobre los demás. Vale más quien más tiene, o al menos lo aparenta. Triunfador es el que más seguidores tiene, el que más muestra. En Jesús y con Jesús la cosa es diferente. ¿Quién es el más grande? El que más sirve, el que es más hermano del otro, el que no pisotea, el que no se cree más, el que ama más. El que más piensa en el otro y lo hace su hermano, el que comparte, el que habla por aquel que nadie ve, por los invisibles de la sociedad, los pobres, los humildes.



Qué escala de valores más extraordinaria la que nos propone esta enseñanza del Señor. Sigámoslo a Él, esta es su propuesta. Queremos ganar el cielo, mira aquí el camino.

***



Posdata. El próximo jueves es 2 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria, fiesta de la Presentación del niño Jesús en el templo, fiesta de la luz. Dice el anciano Simeón: “Ahora Señor puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto al salvador, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel”. Acércate a Jesús, recíbelo como la luz, esa que guía, que ilumina, que muestra el camino. Dice San Juan, pues la Luz vino al mundo y el mundo prefirió las tinieblas, la oscuridad.



No suceda esto en nuestra vida. Si hay un momento de la historia donde necesitemos al Señor, es ahora, es hoy. Cuánto dolor, cuánta muerte, cuánta injusticia. Señor hoy más que nunca necesitamos de tu Luz, ilumina nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestra familia. Nuestros hogares necesitan de ti, necesitamos un nuevo aire, un nuevo ardor, una paz que brote de la verdad, de la justicia y no de los fusiles.