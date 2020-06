Univalle 75 años, ¿sin mujeres?

Junio 18, 2020

Angela Cuevas de Dolmetsch

Con bombos y platillos pero sin abrazos ni champaña, ni cercanía física como se estila en los días de la pandemia celebró la Universidad Del Valle sus 75 años. Fue un evento de dos horas sin invitaciones físicas en que nadie podía sentirse porque lo hubieran ignorado. En esta fiesta virtual participó el presidente Duque y varios de sus Ministros y Ministras, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, los miembros del Concejo Directivo, algunos de los exrectores, infortunadamente todos hombres pues la Universidad del Valle nunca ha tenido una rectora mujer. Además, la mayoría mayores de 70 años, población vulnerable, los abuelitos que deben quedarse en casa pues si salen podrían contraer el virus y fallecer tempranamente.



En el estudio de Telepacífico profesionalmente dirigida y moderada por Fulvia Carvajal estuvo el historiador Alonso Valencia Llano y el rector Édgar Varela. Se habló de la historia, del nacimiento de la Universidad en 1945, de la realidad de la educación en tiempos de pandemia, de la universidad presencial versus virtual y del futuro. Se preguntó sobre aquellas personas que han dejado huella y que han sobresalido en la Universidad. Fue una pregunta sacada del bolsillo, ¿quizá cogió al Rector desprevenido? O quizá él es de una generación prefeminismo y no mencionó ninguna mujer.



La reacción no se dejó esperar. Carmiña Navia teóloga feminista, escritora, reconocida poeta y cofundadora de la organización de ayuda a la mujer vulnerable, Tejiendo Sororidades, vinculada desde hace varios años a la Universidad del Valle fue la primera en recordarle al Rector los nombres de aquellas mujeres que han hecho historia y que él decidió ignorar.



Pero además hay muchas otras egresadas quizá no tan conocidas que me he tomado el trabajo de buscarlas, empecemos por Nubia Muñoz científica y médica colombiana nominada para el Premio Nobel de Medicina en el 2008 por su investigación en el cáncer del cuello uterino y su relación con el virus del papiloma humano (VPH) vive en Lyon Francia. Entre las jóvenes hay varias médicas: Roxana Cobo, otorrinolaringóloga, y la primera mujer y primer latinoamericana, en dictar la conferencia de honor en la Academia Europea de Cirugía Plástica Facial. Ximena Núñez oftalmóloga, pionera en la cirugía refractiva de queratocono, fue parte del grupo de Visión Sana que recibió el más alto escalafón de investigación de Colciencias del 2019.



Y a mucho orgullo Angela María Dolmetsch, también de grupo de Visión Sana que ha patentado una pinza para corrección de párpados caídos y ahora en el 2020 recibió el premio de la Investigación en Oculoplástica Pediátrica otorgado por La Sociedad Americana de Cirugía Plástica Ocular.



Alejandra Lerma una millenial, escritora, egresada de Comunicación Social y Periodismo, poeta y acreedora a la beca de Estímulos para Publicación de Autores. Así podríamos citar muchas más pero el tiempo se nos acaba y nos están esperando para el concierto de la Banda de la Universidad que concluye la celebración de los 75 años de Univalle.



