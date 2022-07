Linda, de Villa Gorgona al estrellato

Julio 28, 2022 - 11:45 p. m.

2022-07-28

Por:

Angela Cuevas de Dolmetsch

Eliminada la Selección Colombia masculina del Mundial de Fútbol de Qatar, los hinchas han empezado a mirar con admiración el desempeño de la Selección Colombia del fútbol femenino, compuesta como nuestra nación de una gama multicolor y multirracial de mujeres y como diría la vicepresidenta Francia Márquez de las “nadies”.



En el Estadio Alfonso López de Bucaramanga donde se concentraron el lunes pasado 14.000 espectadores, Linda Caicedo de 17 años marcó el gol de la victoria contra Argentina que lleva a Colombia a la final de la Copa América Femenina, al Mundial de Australia y Nueva Zelanda del 2023 y a los juegos Olímpicos de Francia del 2024. Todo Colombia estará pegado de los televisores, para apoyar al seleccionado femenino que se enfrentará a Brasil el sábado 30 de julio en Bucaramanga.



La capacidad futbolística de Linda es innata. Comenzó jugando con equipos de hombres en Villa Gorgona, Candelaria y de allí dio el salto a procesos de formación en el balompié femenino con escuadras aficionadas como Generaciones Palmiranas y Atlas C.P. Sus padres dicen que Linda desde los 5 años todo lo pateaba y de navidad solo quería un balón y como en ese entonces en Villa Gorgona no había fútbol femenino, el Real Juanchito como excepción recibió a una niña por primera vez. Dice Linda que los niños la pateaban, porque con perjuicio machista decían que no se podían dejar ganar de una niña, pero añade: “Y yo feliz haciéndoles ganchos (regates)”. Aunque sus papas, Hernando Caicedo y Herlinda Alegría la apoyaron desde niña y ella nació en este siglo, impensable, los vecinos y amigos criticaban a sus padres por tener una hija que quería ser futbolista.



Tenía solo 14 años y estudiaba décimo en el colegio público Gran Colombia de Villa Gorgona cuando marcó un gol olímpico en un partido contra Cortuluá, convirtiéndose en la goleadora del América de Cali. Su gran frustración fue no poder competir con su equipo para la Copa Libertadores pues solo tenía 16 años.



Aunque juega en el Deportivo Cali, se graduó de bachiller y ahora estudia inglés de manera virtual pues su gran sueño como el de muchos jóvenes colombianos hoy en día es ir a los Estados Unidos y posiblemente jugar allí, estudiar dirección técnica y administración de empresas. Dicen que tiene el talento de Neymar y sin duda alguna a Linda le van a echar mano los grandes clubes y aunque el fútbol femenino no parece contar con los recursos extraordinarios del fútbol masculino seguramente llegará a ser adinerada como Jerry Mina y tener que pagar los impuestos que está anunciando el Presidente electo para los que ganan más de 10 millones de pesos mensuales o como Mina regalar escuelas de fútbol y becas para las ‘nadies’ que quieran hacer fútbol, pues en este momento todos los equipos cobran, los clubes cobran, ¿y los padres? Algunas veces dejan de comer para financiar el deporte de sus hijos.