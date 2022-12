Diciembre 29, 2022 - 11:45 p. m.

2022-12-29

Por:

Angela Cuevas de Dolmetsch

Este año en Colombia las personajes del año son las mujeres empoderadas, ejerciendo puestos de liderazgo y ganando en los deportes. El 33% de mujeres elegidas en el Congreso hacen la diferencia en el Legislativo. La mitad del gabinete presidencial en algunos de los más importantes Ministerios son mujeres. La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán; la presidenta de La U, Dilian Francisca Toro; la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez; la primera mujer que ejerce la presidencia de Colombia Gloria Inés Ramírez, la alcaldesa de Bogotá Claudia López. Qué orgullo tenerlas a ellas cambiando el rumbo del país hacia una Colombia más humana, menos violenta donde la ética del cuidado, a cada cual de acuerdo con sus necesidades, sea la regla y no la excepción.



Por fin la ley de Cuotas que en 1992 quedara plasmada en la Constitución como resultado del trabajo del movimiento social de mujeres, liderada en ese entonces por la Federación de Mujeres Abogadas Fida, da resultados y hoy no se discute el derecho a participar en igualdad de condiciones que los hombres, aunque hay sectores de tradición altamente patriarcales, como los sindicatos, las juntas directivas de las empresas privadas, más que todo del sector financiero.



En el deporte después de que Colombia no clasificara para el Mundial de Qatar, el equipo femenino sub-17 logró entusiasmar a los hinchas del fútbol y todo Colombia estuvo pendiente del campeonato en la India. Muchos lloramos en la final, cuando el equipo español venció a una

Colombia aguerrida y luchadora, vimos a la vallecaucana Linda Caicedo jugando un fútbol impecable, logrando las mujeres lo imposible: ser subcampeonas en un Mundial de fútbol, proeza que nunca han alcanzado los hombres. La selección femenina de mayores llegó hasta la final de la Copa América que se jugó en Colombia y, con eso, aseguró su cupo a las dos competencias más importantes en el mundo de su disciplina: el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, 2023, y los Juegos Olímpicos de París 2024. Las colombianas se llevaron el oro en los juegos Bolivarianos de Valledupar en baloncesto y Voleibol y aportaron 165 medallas de oro.



Según el oráculo y la numerología, Colombia con el número 7 tendrá un año de excelentes cosechas en el área agrícola y educativa, y si el presidente Petro nos escucha y las reformas que se proponen tienen a las mujeres como sus más importantes ejecutoras, tendremos en la reforma agraria eco-aldeas lideradas por mujeres, sacando al sector rural de la pobreza y la violencia.



Si creemos en las predicciones para el Valle del Cauca habrá otra mujer gobernadora y seguramente en otros departamentos llegarán ellas al poder. La Alcaldía de Cali dice el oráculo necesita una mujer, pero antes hay que desinfectarla de forúnculos enquistados hace muchos años que no permiten acabar con la corrupción y la inseguridad.



Gracias a mis lectores y lectoras y un feliz 2023.