Parece que no aprendimos

Agosto 29, 2021

2021-08-29

Por:

Alfonso Otoya Mejía

Al final de la década de los 90 Colombia entró en una de las mayores crisis económicas de su historia. El sistema de cambio que operaba en ese momento consistía en dos bandas que obligaban al Banco de la República a defender el peso de devaluaciones, afectando de manera directa la tasa de interés.



Para todos los que vivimos esa época resulta fácil recordar las consecuencias nefastas de esa crisis económica. La pérdida de viviendas por parte de centenares de familias, la quiebra del sector financiero y de muchas de las empresas productivas de nuestro país. El desempleo sobrepasó niveles del 15%, una cifra similar a la que vivimos hoy.



Resultaría simplista achacar toda la crisis económica de ese entonces al manejo de la política monetaria. Sin embargo, creo que la ortodoxia del Banco de la Republica jugó un rol importante en profundizarla. Una de las políticas adoptadas en ese momento para superar la crisis y lograr que nuestra economía tuviera más independencia de la tasa de cambio y de los mercados extranjeros fue la tasa de cambio libre. Esta medida que aún se mantiene, y es efectiva, logró dar más flexibilidad al Banco de la República en el manejo de la política monetaria.



Destaco estos hechos, porque si bien la economía de nuestro país dista bastante de la de finales de la década de los 90, debido a la pandemia la mayoría de países del mundo adoptaron medidas de política monetaria expansionista que permitieron contar con suficientes recursos a tasas de interés muy bajas para reactivar rápidamente las economías. Colombia no ha sido la excepción a esta política y por esto hoy contamos con una de las tasas de interés más baja de nuestra historia moderna.



Con el paso de los meses y a medida que se reactiva nuestro aparato productivo, se dan señales de inflación que obligan al Banco de la Republica a cumplir su mandato constitucional de velar por mantener unos niveles de inflación controlado. Desde hace semanas los mercados están manejando un discurso donde dan por sentado un incremento de tasas de interés por parte del emisor. Las justificaciones son variadas y están en línea con el control a la inflación y la pérdida de competitividad de nuestro país como receptor del ahorro mundial.



Hoy como hace 22 años, el manejo de la tasa de interés debe responder a necesidades de crecimiento y generación de empleo y no para hacer atractiva nuestra economía a los capitales extranjeros.



Creo que la coyuntura actual de la economía colombiana y del mundo en general, llama a ser un poco más laxos en las métricas que usamos para el control de la inflación. Hoy son millones de personas en nuestro país que se encuentran sin empleo, esperando que alguna empresa inicie planes de inversión que les permita acceder a un trabajo. Subir la tasa de interés podría frenar la tímida reactivación de la economía. Deberíamos esperar a tener una tendencia más definida para pensar en incrementos de tasa. Países como Estados Unidos han anunciado que no cambiaran su de tasas de interés hasta finales del 2022.



La crisis de los 90 nos mostró como la ortodoxia en el manejo de la política monetaria podía agravar una crisis. Espero que hayamos aprendido esa lección y que hoy cuando nuestra economía está mostrando cifras de recuperación no nos asustemos con la inflación y destruyamos la posibilidad de generar empleo que garantice verdaderamente superar la situación crítica de muchos hogares colombianos.