Conciencia social

Junio 20, 2021 - 11:55 p. m.

2021-06-20

Por:

Alfonso Otoya Mejía

Es increíble pero no cesa el ataque contra el MÍO. La semana pasada otros tres buses del sistema fueron quedamos, entrando a engrosar la ya aterradora cifra de 19 buses totalmente destruidos y 46 vandalizados parcialmente. ¿Quiénes están detrás de esta espantosa estrategia, calculada, sistemática y terriblemente destructiva?



Muchas pueden ser las hipótesis, lo cierto es que el sistema de transporte público legal de nuestra ciudad la semana pasada movilizó solo el 10% de los pasajeros que venía movilizando hace un año.



El transporte pirata está de fiesta. Los precios de las carreras por las nubes, viajes que antes costaban $2200 pesos hoy cuestan $12.000. Dada su ilegalidad no los controla nadie. Mototaxis, carros de servicio particular atestados y buses que debieron salir de circulación hace décadas recorriendo nuestras calles ante unas autoridades impávidas. No hay alternativa legal para movilizarse.



Uno de los componentes menos visibles del sistema, pero fundamental para su correcta operación es la red de fibra óptica que conecta todas las estaciones con el puesto de control central de Metrocali. La información que se transmite por esta infraestructura permite validar el cobro de tiquetes en los accesos, conocer la demanda en tiempo real por estación y de esta forma distribuir las rutas y los buses de manera eficiente.



Desde el inicio del paro esta red ha sido vandalizada. La semana pasada se había logrado habilitar en su totalidad, pero todas las noches personas encapuchadas la cortan. No existe ningún valor económico en los cables de fibra óptica, es más ni siquiera los extraen, solo los cortan.



Es claro el conocimiento que tienen del sistema y su fragilidad, así como la intención de mantener un MÍO inoperante y una ciudad sin sistema de transporte público.



Las estaciones vandalizadas contaban con un seguro que cubría daños hasta por $5 millones de dólares. Los estimativos realizados por la UTRI, empresa encargada de administrar la infraestructura y el recaudo del sistema, indican que la reparación total de esta infraestructura esta alrededor de los $50.000 millones de pesos. Hay quienes dicen que su costo real es alrededor de $20.000. Una diferencia no despreciable que da lugar a muchas sospechas. Debemos hacer veeduría.



Para garantizar los recursos de la reparación de las estaciones, Metrocali debería tomar una acción intrépida y rápida. Prestarle a la UTRI los recursos necesarios, con garantía el pago del seguro. Lo restante, lo debería asumir la alcaldía como responsable de la omisión a la defensa del patrimonio público de los caleños. La infraestructura en menos de un mes debería estar funcional.



El silencio del presidente de Metrocali, Óscar Javier Ortiz, un exconcejal que llegó al cargo por las cuotas políticas que el alcalde Ospina le dio a la familia Arroyave, es incomprensible. Para posesionarlo tuvieron que modificar el manual de funciones y perfil del cargo. ¿Es normal que el presidente de una empresa a la cual le están destruyendo su patrimonio y su mercado permanezca callado y no defienda la reconstrucción de la infraestructura de manera inmediata?



¡Alcalde!, no empobrezca más a los caleños, necesitamos un sistema de transporte público funcionando ya. Los 300 mil usuarios diarios del sistema no pueden pagar cinco veces más por su transporte. Son ellos los que están viviendo un martirio, por favor tenga conciencia social.