Motor central

Noviembre 20, 2022 - 11:35 p. m.

2022-11-20

Por:

Alejandro Éder

En las urbes del mundo, no hay nada más trascendental que el centro de la ciudad. Cali no debe ser la excepción. Difícilmente tendremos otro lugar con mayor oferta de bienes y servicios. En unas cuantas cuadras, se encuentra comercio, servicios financieros, manufactura, gastronomía, teatros, museos y oficinas de bancos y gremios. Se encuentran además personas camelladoras -con maravillosas historias- que llegaron a Cali hace años buscando la fortuna y que con empeño y berraquera la encontraron en el centro. Ellos montaron empresas que generan miles de empleos, y demostraron que el trabajo duro y honesto es la mejor política social.



En el centro, hay cerca de 13 mil empresas de todos los tamaños que generan más de 100 mil empleos. Sumemos a eso otros miles de ciudadanos que viven del centro en la informalidad, y queda clara la contribución al desarrollo que deja este especial lugar. Y pensar que todo esto ocurre a pesar del abandono estatal y el desorden sistémico que ha sufrido el centro de Cali por décadas. Imaginémonos el motor económico y el generador de bienestar que sería si le paráramos serias bolas y lo potencializáramos.



Uno de los elementos que contribuye al desorden del centro es que es de todos y no es de nadie. Barrios como San Pascual hoy son puramente comerciales y han perdido su carácter residencial. Eso hace que no exista tejido comunitario que permita consolidar iniciativas ciudadanas de convivencia. Celebro el esfuerzo de algunos comerciantes por montar la JAC y darle vuelta al sector, pero todos debemos apoyarlos más.



Es imprescindible impulsar el desarrollo del centro con incentivos tributarios e incentivos de otro orden que promuevan la renovación urbana para proyectos comerciales y en especial residenciales. Los ciudadanos de las grandes urbes del mundo viven, trabajan y se divierten en las mismas zonas, sin estar transportándose largas distancias.

Además, un centro habitado se mantiene vibrante y mueve la economía 24 horas al día, espanta al delito callejero que tristemente hoy vive y define al lugar.



Recuperar el centro serviría para generar y fortalecer decenas de miles de empleos, además sería un gran espacio lúdico para la ciudad. Imagínense la dicha de ir un domingo con la familia a la Plaza Caicedo a comerse un helado, y luego pasear tranquilamente con los niños de la mano por las calles, el comercio y los centros comerciales, tal como como se hace en ciudades tan diversas como Nueva York, Santiago de Chile y Madrid. Lo que es impensable para muchos es una visión perfectamente realizable si nos la proponemos como ciudad.



Para recuperar el centro se necesita un trabajo articulado y ambicioso entre el sector público y el privado. Propongo plantear una visión a diez años y plasmarla formalmente como política pública con plata y dientes en un acuerdo con el Concejo Distrital. Bueno sería crear una gerencia público-privada para sacar la visión adelante. Conozco a muchos empresarios, emprendedores y líderes del centro que tienen claro los pasos a seguir, ellos no han tenido un interlocutor eficaz en la administración pública. Hay que escucharlos y empoderarlos. Hay que responsabilizarse.



Hagámosle. Aprovechemos para desarrollar el centro, el Plan Especial de Manejo y Preservación del Centro Histórico y los proyectos de renovación urbana como Ciudad Paraíso, el bunker de la Fiscalía y el Hotel Aristi. Potenciemos el compromiso de líderes del sector. Lo que hace falta es ganas y ejecución. Encendamos este motor central, ganaríamos calidad de vida, prosperidad y una mejor ciudad para todos.



