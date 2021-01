Wikipedia cumple 20 años, así funciona la enciclopedia digital

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Wikipedia, la enciclopedia en línea gratuita más grande del mundo, es uno de los últimos ‘dinosaurios’ del internet libertario y participativo, que conserva los valores que llevaron a la creación de la World Wide Web (www) hace 31 años.



Hoy la gran enciclopedia en red cumple 20 años, con una de las historias de éxito más grande de internet a su espalda y numerosos y diversos desafíos por delante.



Creada sin ánimo de lucro el 15 de enero de 2001, por el estadounidense Jimmy Wales, actualmente es dirigida por la Fundación Wikimedia. Desde sus inicios Wikipedia no admite publicidad, su contenido puede ser revisado sin costo por cualquier persona y la clave de su éxito y su funcionamiento recae en haber logrado ofrecer en una misma plataforma el conocimiento del planeta, todo esto gracias a los millones de colaboradores desinteresados que tiene Wikipedia.



La enciclopedia online cuenta con 280.000 voluntarios que se dedican a publicar y editar artículos a diario. De hecho, en la actualidad los artículos se corrigen unas 350 veces por minuto. Esto, y la extensión de la comunidad que aporta sus conocimientos, aporta una garantía (no absoluta) contra la desinformación.



“Los artículos de Wikipedia son de tipo enciclopedia, por lo que nunca vas a encontrar investigaciones originales en la plataforma. Además, Wikipedia funciona a través de referencias, todo lo que se ponga en ella debe estar referenciado y respaldado por una fuente de información creíble”, comentaEdna Medina, Partnerships Manager for Latin America.

Media igualmente aclara que aunque por desgracia Wikipedia no se salva de las interferencias o manipulaciones malintencionadas que hace la gente cuando suben información errónea, la plataforma trabaja con inteligencia artificial que genera una alerta cuando las ediciones que se hacen a un artículo no están sustentadas y no tienen referencias: “el sistema manda una alerta a la comunidad de editores y muy rápidamente ellos entran y corrigen la información”.



Para el historiador Rémi Mathis, expresidente de la asociación Wikimedia Francia, Wikipedia podría ser catalogada como “un pequeño milagro” en un momento en el que triunfan las grandes empresas tecnológicas digitales y del internet comercial.



Para Medina “Wikipedia se ha convertido en la puerta de entrada del conocimiento para la gente” y según algunos estudios la enciclopedia virtual tiene “la misma credibilidad que la enciclopedia británica”.



“Wikipedia es el legado que le estamos dejando a todos, ahí estamos creando conocimiento, compartiéndolo de manera gratuita y asegurándonos que las voces locales tengan participación”, dice Medina.



Wikipedia se posiciona como el séptimo sitio web más visitado del mundo y es la única organización sin ánimo de lucro en el top 10. Esto se debe, según considera Medina, porque a diferencia de las otras redes sociales o de las otras plataformas del top 10, “que van cambiando la información de acuerdo a la preferencia del usuario, por eso de los algoritmos”, Wikipedia solo muestra una versión por idioma de los artículos enciclopédicos.



Sin embargo, la plataforma aún tiene cosas que mejorar y en los próximos años, Wales (su creador) espera que Wikipedia se extienda a los países en desarrollo. “Es realmente importante que los próximos mil millones de personas que lleguen a internet quieran contribuir”. El fundador, entrevistado por la AFP, sueña con una “institución que dure tanto tiempo (...) como la Universidad de Oxford”.



Sueño que por ahora se cumple, ya que Wikipedia, contiene más de 55 millones de artículos en 317 idiomas, es leída 8.000 veces por segundo y la visitan más de 1.000 millones de personas al mes. El contenido de cada sitio es autónomo: no hay traducciones sino contribuciones originales, a veces completadas por robots a partir de datos públicos.

Falta de diversidad



A diferencia de las enciclopedias tradicionales, escritas por expertos reconocidos, esta colección de conocimientos compilados por aficionados, a menudo anónimos, ha atraído innumerables críticas y la hostilidad de ciertos círculos académicos.



“Cuando sabemos más sobre cómo se controla Wikipedia, cómo se escriben los artículos y cómo comunica la comunidad, podemos considerar que hay un nivel general de fiabilidad que es importante”, matiza Lionel Barbe, profesor de la Universidad de París-Nanterre, ya que para que una información sea aceptada en la plataforma, tiene que estar respaldada por una fuente de autoridad (un libro, un medio de comunicación).



Pero, aún existe un problema de diversidad en las fuentes y los temas tratados en la plataforma, debido a que la mayoría de contribuyentes son de países occidentales: “Las personas que contribuyen son a menudo habitantes de las ciudades con diplomas”, dice Rémi Mathis, autor del libro ‘Wikipédia: Dans les coulisses de la plus grande encyclopédie du monde’ (‘Wikipedia: Entre bastidores de la mayor enciclopedia del mundo’). Además, “el 80 % o más de los artículos de Wikipedia están escritos por hombres blancos”, abunda Marie-Noëlle Doutreix, profesora de la Universidad de Lyon 2.

Es por eso que Katherine Maher, directora de la Fundación Wikimedia, comentó en una entrevista que uno de los mayores desafíos de Wikipedia en la actualidad, es el de cerrar la brecha de género y, en general, “la brecha de infrarrepresentación que afecta a las minorías”.



Al respecto, Maher expone como ejemplo el momento en el que en 2018, cuando la física canadiense Donna Strickland fue galardonada con el Nobel, ni siquiera tenía una entrada en la enciclopedia.



“Uno de los objetivos de Wikipedia para los próximos diez años es lo que hemos llamado igualdad del conocimiento (knowledge equity). Nuestra misión es servir a todo el mundo y esto incluye a todos los tipos de personas”, en especial personas de sectores que han sido históricamente excluidos, como aquellos que habitan más al sur global o las minorías relacionadas con el género o el color de la piel.



“Esto tiene que ver con que mucho de lo que hay escrito en Wikipedia ahora mismo ha sido escrito desde Europa y Norteamérica. Por ejemplo, aunque el país que más lee Wikipedia en español es México, el primer país en términos de contribuidores de información es España. El mundo en castellano es mucho más grande que esos dos países y estamos intentando involucrar a muchas más voces y focos diferentes en Wikipedia”, expone Maher en la entrevista.

¿Un refugio?



Pese a todo, en un período en el que dominan las Gafam (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft), la enciclopedia en línea es una de las pocas sobrevivientes de la utopía colaborativa del internet libertario, concebido como “una red descentralizada de intercambio de conocimientos”, afirma Lionel Barbe, para quien “Wikipedia es el mayor bien público digital que nos ha dado Internet”.



“No nos desviamos de nuestra misión para obtener más ingresos, por lo que no nos enfrentamos a estos problemas que vemos hoy en día, esta cuestión de los algoritmos”, señala Jimmy Wales.



“Por razones comerciales de internet, es bueno que Wikipedia continúe”, dice Marie-Noëlle Doutreix. “Google ha promovido la visibilidad de Wikipedia, pero a cambio utiliza sus artículos en su motor de búsqueda y obtiene mucho tráfico gracias a esta enciclopedia”.



Algunos también quisieran inspirarse en su modelo original de moderación comunitaria ante la circulación masiva de información falsa en las redes sociales.



“Tampoco debemos creer que Wikipedia nos salvará de nuestros propios demonios. Sigue siendo una herramienta. Si te gusta la conspiración, dudo que sea Wikipedia la que te aleje de ella”, comenta Lionel Barbe.



En los próximos años Wikipedia se enfrenta a dos grandes retos: seguir animando para que haya cada vez más ‘enciclopedistas’ y seguir moderando su propio contenido y sus debates internos.