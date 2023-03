Vladimir Putin visitó Crimea en el noveno aniversario de la anexión de la península

El presidente Vladimir Putin llegó a Crimea el sábado, el día del noveno aniversario de la anexión de esta península ucraniana por Rusia, anunció la televisión pública rusa.



Esta visita sorpresa tiene lugar un día después de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden de arresto internacional en contra del mandatario ruso por crímenes de guerra en Ucrania. Se trata de la primera visita de Putin a Crimea desde el inicio de la ofensiva lanzada en Ucrania el 24 de febrero de 2022.



Tras llegar a la ciudad portuaria de Sebastopol, en el mar Negro, Putin inauguró una escuela de arte para niños acompañado por el gobernador local, Mijaíl Razvojayev, según imágenes difundidas por televisión.



"Nuestro presidente Vladimir Vladimirovich Putin sabe sorprender. En el buen sentido de esta palabra", escribió en Telegram Razvojaev.



Según él, el mandatario ruso tenía previsto participar a la inauguración de la escuela por videoconferencia. "Pero Vladimir Vladimirovich vino en persona. Él mismo. Porque en un día histórico como hoy, siempre está con Sebastopol y sus habitantes", añadió Razvoyev.



Rusia se anexó Crimea el 18 de marzo de 2014 tras un referéndum no reconocido por Kiev ni por la comunidad internacional.



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró en enero su intención de recuperar Crimea, "nuestra tierra", con las armas, pero Moscú sigue insistiendo en que "Crimea es rusa".



Vladimir Putin, cuya última visita a Crimea fue en noviembre de 2021, es objeto desde el viernes de una orden de detención emitida por la CPI por la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia.



La CPI no precisó cómo pretende ejecutar las órdenes de arresto, teniendo en cuenta que Rusia no es miembro de ese tribunal, como Moscú recordó de inmediato.



Más de 16.000 niños ucranianos habrían sido deportados a Rusia desde el inicio de la invasión y muchos fueron trasladados a instituciones y casas de acogida, según Kiev.