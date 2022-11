Vladimir Putin no viajará a Bali, Indonesia para la cumbre del G20

El presidente ruso, Vladimir Putin, no viajará a la cumbre de líderes del G20 en Bali la próxima semana, anunció el jueves la embajada rusa en Indonesia.



"Puedo confirmar que (el ministro de Relaciones Exteriores) Serguéi Lavrov liderará la delegación al G20. El programa del presidente Putin todavía se está trabajando, podría participar virtualmente", indicó Yulia Tomskaya, jefa de protocolo de la embajada.



Desde hacía meses se especulaba sobre la presencia de Putin en esta cumbre que tiene lugar el 15 y 16 de noviembre en esta turística isla de Indonesia.



Después de importantes reveses militares para Moscú en Ucrania, el Kremlin busca proteger a su líder de la condena de los países occidentales durante ese foro internacional.



El presidente estadounidense, Joe Biden, que tachó a Putin de "criminal de guerra", aseguró que no tenía intención de reunirse con él en Bali aunque el dirigente ruso acudiera a la cumbre.



Otra fuente conocedora de la agenda rusa para el evento también dijo a la AFP que Putin no viajará y confirmó que sería reemplazado por Lavrov. Esta persona señaló que no estaba claro si el presidente ruso comparecería virtualmente.



Indonesia recibió fuertes presiones de parte de los países occidentales para excluir a Rusia del encuentro como reacción a la guerra de Ucrania, pero el país huésped defendió su neutralidad de cara al evento.



Sin embargo, Yakarta invitó a participar virtualmente en la cumbre al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aunque su país no forma parte del G20.