Venezuela, en la lupa de la CPI por posibles crímenes de lesa humanidad, ¿qué viene ahora?

Venezuela se convirtió en el primer país en la historia de América Latina al cual la Corte Penal Internacional (CPI) le abrió una investigación formal por posibles crímenes de lesa humanidad, una decisión que, según los analistas, refleja que las autoridades de ese país no funcionan bien.



Como se recordará, la apertura de esta investigación fue anunciada por el propio fiscal de la CPI, Karim Khan, tras una gira por Colombia, a la que le cerró el examen preliminar que le mantenía desde hacía 17 años.



En Caracas, el fiscal se reunió durante tres días con el presidente Nicolás Maduro, quien se mostró en desacuerdo con la decisión tomada al final por la Corte.



De acuerdo con el memorando firmado por Khan y Maduro, la CPI investigará a Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad durante la represión de manifestaciones antigubernamentales en 2017, en el marco de un período de manifestaciones e inestabilidad política, y donde había indicios del uso de fuerza excesiva por parte de las autoridades.

La apertura de la investigación formal de la CPI contra Venezuela es el desenlace de un largo examen preliminar iniciado en 2018, por la entonces fiscal Fatou Bensouda.

Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, titulado ‘Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin’, señala que ese año se presentaron 9787 protestas en el país, donde las autoridades violaron el derecho a la manifestación pacífica.



En total 124 personas fallecieron durante la jornada, 46 presuntamente por agentes de seguridad venezolanos, asegura la ONU.

Ante ese panorama, el 27 de septiembre de 2018 los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá enviaron una carta a la Fiscalía de la CPI solicitando investigar estos supuestos crímenes y abusos a los Derechos Humanos.



Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, manifiesta que lo más importante de esta apertura de investigación es que por primera vez la Corte Penal se enfoca en una investigación fuera de una nación africana, lo cual era un reclamo de los países miembros y una necesidad para legitimarse.



Agrega que lo que se viene ahora es una presencia activa de parte de la CPI en Venezuela, investigaciones encaminadas a determinar casos específicos como genocidio y crímenes de guerra y de lesa humanidad, que son de competencia de la Corte.



En efecto, Khan tiene previsto regresar al vecino país para continuar con el estudio y reunirse con organizaciones implicadas en las denuncias.

Por su parte, Enrique Prieto Ríos, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, y asegura que la apertura de esta investigación en contra de Venezuela es el reflejo de que las autoridades del vecino país no están cumpliendo con los estándares internacionales, es decir, no están adelantando adecuadamente los casos de lesa humanidad o crímenes de guerra.



También se está dando un mensaje muy contundente, según el profesor, desde el órgano judicial más importante del mundo: “La autoridad judicial de Venezuela no sirve”.



Prieto Ríos agrega que lo que va a suceder es que la Fiscalía de la CPI va a empezar a recolectar toda la información necesaria para solicitar una acusación en contra de uno o varios funcionarios del Gobierno de Caracas que hayan podido cometer crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con el Estatuto de Roma.



“Los juzgados podrán ser las cabezas, ministros e incluso el Presidente”, afirmó.



Por otro lado, la CPI tiene otro caso de Venezuela en etapa preliminar, interpuesto por el Gobierno de Nicolás Maduro, que en febrero de 2020 pidió investigar como crímenes de lesa humanidad las sanciones de Estados Unidos contra su país.



La institución todavía debe decidir si abre un examen preliminar al respecto o no.

Continúa el diálogo



El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, se reunieron en Moscú, desde donde ratificaron su apoyo a los diálogos entre la oposición y el Gobierno de Nicolás Maduro.



“Las conversaciones van muy bien, avanzan, son lideradas por el presidente de la Asamblea Nacional, han realizado tres encuentros en México de mucha trascendencia y en los cuales se han aprobado varios documentos”, aseguró Plasencia.



A su vez, el Ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia afirmó que “continuaremos respaldando sus esfuerzos dirigidos a fomentar un diálogo nacional, en el que se observan tendencias positivas, especialmente en la antesala de las elecciones regionales y municipales que se celebrarán el próximo 21 de noviembre”.

Lavrov agregó que enviará a sus observadores electorales a Caracas y otras ciudades para acompañar los comicios.

Víctimas



”Aquí se siguen cometiendo delitos de lesa humanidad”, contó Elvira Pernalete, madre de Pablo Pernalete, que murió durante las protestas de 2017.



“No descansaremos hasta que haya justicia”, dijo Andreina Baduel, hija del general Raúl Baduel, antiguo aliado de Hugo Chávez que rompió con Maduro y murió el mes pasado en prisión.