"¿Van a expulsarnos también?": Web de la agencia sanitaria de Brasil sufre hackeo

El regulador sanitario de Brasil, Anvisa, sufrió este miércoles un ataque cibernético en su web, que durante un tiempo exhibió una bandera argentina y un provocador mensaje sobre el fallido superclásico del domingo por la eliminatoria sudamericana: "¿Van a expulsarnos también?"



El organismo informó que los hackers atacaron la página web del formulario que los viajantes llenan para entrar a Brasil, corazón de la escandalosa interrupción del partido en Sao Paulo por parte de agentes de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).

"Anvisa, no hicimos cuarentena para pasear por sus servidores: ¿nos expulsarán también?", decía el mensaje invasor sobre un fondo negro y bajo una imagen de la bandera argentina.



El partido entre Brasil, líder del premundial sudamericano con 21 puntos, y Argentina, su escolta con 15, fue interrumpido al minuto cinco por el ingreso de agentes sanitarios brasileños que señalaban a cuatro jugadores argentinos de violar el protocolo anticovid y mentir en el registro migratorio de ingreso al país.



La selección argentina niega esos cargos y la FIFA debe decidir ahora el futuro del partido.



El ataque cibernético dejó el formulario de la Anvisa fuera del aire por alrededor de una hora y media, pero no afectó otros sistemas del regulador brasileño, que entró en contacto "con los organismos de seguridad del Gobierno Federal para tomar las medidas pertinentes".



De acuerdo con la Anvisa, los argentinos Emiliano Martínez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía no podrían haber ingresado a Brasil por haber estado en algún momento de los últimos catorce días en Reino Unido.



La policía federal brasileña abrió una investigación contra los futbolistas, acusados de omitir esa información en el registro migratorio.