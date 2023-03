Tres personas que quedaron atrapadas este jueves a 900 metros de profundidad por un desprendimiento en una galería de una mina en Cataluña, murieron en el accidente, uno de ellos de nacionalidad colombiana, según anunció el presidente de esta región, Pere Aragonès.



"Desgraciadamente podemos confirmar la muerte de tres personas mientras estaban haciendo tareas en la mina", afirmó ante periodista Aragonés desde la mina en Suria, a unos 80 kilómetros al noroeste de Barcelona.



Aragonès detalló que se trataba de tres hombres de unos 30 años de edad cuyos cuerpos se pudieron recuperar e identificar.



Entre las víctimas se encuentra un ciudadano colombiano, cuya identidad no fue inicialmente suministrada, aunque se informó que estaba acompañado de otros dos operarios originarios de Sant Joan de Vilatorrada y Alicante.



Uno de ellos fue identificado como Óscar Molina, mientras que otro era un becario de la UPC que solo llevaba nueve días trabajando en la empresa y que era de nacionalidad colombiana, informó Telecinco.



Antes de esta confirmación oficial de los fallecimientos, las autoridades catalanas habían dicho que temían "lo peor" sobre la suerte de las tres personas atrapadas en la mina de potasa en Suria, una localidad de esta región del noreste de España.



La mina "no avisa"

El accidente ocurrió poco antes de las 9:00 a.m., hora local española, según indicó la policía regional, que desplegó inmediatamente unidades especializadas para participar en la operación, entre ellas una unidad canina.



Los servicios de emergencia regionales movilizaron varios recursos y enviaron al lugar dos helicópteros medicalizados y un equipo de psicólogos.



Las víctimas se encontraban realizando "una faena rutinaria que tienen cada día", explicó a periodistas un trabajador de la mina, Carlos Arnaldo.



"La mina a veces no avisa; se desprende el techo y no se puede hacer nada", lamentó.



Calificando lo ocurrido como una "terrible noticia", la ministra española de Trabajo, Yolanda Díaz, transmitió su "cariño" y "solidaridad con los familiares y compañeros de los trabajadores".



El responsable de Trabajo y Empresa del gobierno regional catalán, Roger Torrent, aseguró, de su lado, que el último control de la mina por parte de las autoridades tuvo lugar "hace tres semanas" y que se saldó "sin ninguna irregularidad".

Dos muertos en 2013

Esta mina de potasio pertenece a ICL Iberia, filial española del grupo israelí ICL. Contactada por AFP, la empresa no ha respondido a pedidos de comentarios sobre el incidente.



En su página web, esta compañía con sede en Suria, unos 80 kilómetros al noroeste de Barcelona, afirma tener 1.100 empleados y ser "la única empresa productora de sales potásicas en España".



La compañía posee dos minas en esta zona que "representan", según ella, una de las más importantes reservas de potasa de Europa Occidental.



Dos mineros murieron en esta misma mina de Suria en diciembre de 2013 tras el desprendimiento del techo de la galería, según los medios locales.



El accidente minero más grave acontecido en España en los últimos años ocurrió en octubre de 2013. Seis personas murieron y cinco resultaron heridas debido a un escape de gas en una mina de carbón en Santa Lucía, en la provincia de León (noroeste). El juicio a los responsables comenzó recientemente.



En agosto de 1995, 14 personas murieron tras un escape de grisú en una mina de la región de Asturias (norte).